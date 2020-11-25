Общество

В Волгоградской области для оказания медицинской помощи ковидникам могут привлечь таксистов

Общество 25.11.2020 09:04
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25.11.2020 09:04


Власти Волгоградской области могут расширить перечень транспортных средств, необходимых медикам для посещения больных на дому, за счет аренды такси и транспортных средств других компаний. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», рассказал на сегодняшнем брифинге председатель комитета здравоохранения Анатолий Себелев. Такая возможность появилась после получения регионом федеральных средств для повышения качества оказываемой медицинской помощи находящимся на домашнем лечении пациентам с коронавирусной инфекцией. 
Ранее, напомним, из автопарка администрации Волгоградской области во временное пользование было выделено несколько автомобилей для организации посещений врачами поликлиник больных на дому. Такому же примеру последовали власти Волжского и в Камышина. Инициативу по предоставлению собственного транспорта медикам поддержали и некоторые бизнес-структуры. 

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