Общество 25.11.2020 10:15
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25.11.2020 10:15
Волгоградская транспортная прокуратура требует признать административное здание бывшего вокзала станции «Урюпино» жилым и передать его в муниципальную собственность городского поселения. Как сообщили ИА «Высота 102» в Урюпинском городском суде, ответчиком по иску является ОАО «РЖД», а рассмотрение дела состоится уже на этой неделе.
В обоснование заявленных требований указано, что административное здание - вокзал ст. Урюпинск - было построено в 1871 году и принадлежит ОАО «РЖД» на праве собственности. До 1972 года здание использовалось по назначению. Однако на основании протокола заседания профсоюзного комитета по ст. Урюпино Волгоградской области от 1997 года сюда были заселены сотрудники железной дороги для временного проживания на период работы. С разрешения работодателя они были зарегистрированы в спорных помещениях по месту жительства. Жильцы и по сей день проживают здесь на законных основаниях, оплачивая коммунальные услуги. При этом другой жилой площади в собственности не имеют, а возможности приобрести иную жилую площадь у них не имеется.
В исковом заявлении прокурор ссылается на ФЗ от 04.07.1991 №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в РФ» и указывает, что спорный дом, в котором зарегистрированы и проживают граждане, при приватизации и реорганизации ФГУП Приволжская железная дорога в ОАО «РЖД» подлежал передаче в муниципальную собственность.
Ранее начальник Приволжской железной дороги предлагал главе городского округа Урюпинска принять спорное здание в муниципальную собственность. Однако получил отказ в связи с тем, что недвижимость находится на балансе ОАО «РЖД», а органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в частные дела коммерческих структур. Тем не менее волгоградская транспортная прокуратура просит признать здание вокзала жилым помещением со статусом многоквартирный дом и обязать администрацию городского округа город Урюпинск Волгоградской области принять его в муниципальную собственность городского поселения.
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