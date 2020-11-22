В Волгограде готовят новые дороги для ремонта в 2021 году

Общество 22.11.2020 15:58
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22.11.2020 15:58
Администрация Волгограда приступила к формированию перечня объектов улично-дорожной сети, которые предстоит реконструировать в 2021 году. Создание нового списка потребовалось в связи с опережающим выполнением национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - план 2020 года в Волгограде реализован летом текущего года, тогда же благодаря дополнительному федеральному финансированию начались работы на дорогах из списка 2021 года, рассказали ИА «Высота 102» в администрации города.
На открытой электронной площадке уже размещены первые лоты на восстановление 13 объектов. Победители будут определены в начале декабря.
Муниципалитет обновит проезжую часть по ул. Федотова в Кировском районе, а также ул. Тельмана, Минской, местный проезд по ул. Лазоревой, ул. Куйбышева и пр. Канатчиков в Красноармейском районе. В Тракторозаводском районе дорожно-строительная техника выйдет на ул. Д. Бедного, Дружбы Народов, Дежнева и наб.Волжской Флотилии. В Дзержинском районе работы пройдут на ул. Моторной (р.п. Гумрак), Нильской, Тургенева. Общая протяженность – свыше 13 километров.
Список объектов улично-дорожной сети во всех районах областного центра, включая второстепенные и внутрирайонные проезды, был определен комиссией по итогам инспекции покрытия и прилегающей инфраструктуры. При формировании перечня муниципалитет также учитывает поступающие запросы горожан. В настоящее время мэрия продолжает формирование списка на 2021 год, электронные аукционы по этим дорогам будут объявляться по мере подготовки проектно-сметной документации.
Практика заблаговременного проведения аукционов применяется властями города на протяжении последних лет. Значительный запас времени позволяет подрядным организациям заранее организовать подготовку к дорожно-строительному сезону, отремонтировать технику, закупить необходимые материалы и в большинстве случаев досрочно и без потери качества завершить весь комплекс мероприятий на объектах, пояснили в мэрии.
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