Общество

В Волгоградстате отследили улучшение благосостояния пенсионеров

Общество 20.11.2020 13:25
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20.11.2020 13:25


На 1 октября 2020 года в Волгоградской области на учете в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской области состояло 752,1 тыс. человек, из них неработающие пенсионеры – 619,1 тыс. человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, средний размер назначенных месячных пенсий за рассматриваемый период составил 14178,2 рубля, что на 772,9 рубля (на 5,8%) больше уровня пенсий в аналогичном периоде прошлого года.
У неработающих пенсионеров средний размер пенсии увеличился на 865,6 рубля (на 6,3%) и составил 14611,8 рубля.
В целом реальный размер назначенной пенсии на 1 октября 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 1,4%.

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