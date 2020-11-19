Глав трех поселков в Волгоградской области наказали за дробление бюджетных закупок

Общество 19.11.2020 14:34
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19.11.2020 14:34
К административной ответственности в виде штрафов привлечены главы трех сельских поселений в Ленинском районе за нарушения законодательства о закупках. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, главы Покровского, Каршевитского и Коммунаровского сельских поселений должны выплатить по 25 тысяч рублей каждый. Такое наказание вынес комитет финансов Волгоградской области на сновании постановлений прокуратуры.
Нарушения были выявлены в рамках проверки соблюдения требований законодательства о конкуренции при заключении муниципальных контрактов. Согласно федеральному законодательству "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 600 тысяч рублей.
При этом главой Покровского сельского поселения Ленинского района с единственным поставщиком было заключено два муниципальных контракта на выполнение работ по благоустройству общественных территорий на сумму 562 тысячи рублей и 520 тысяч рублей.
В прокуратуре пояснили, что заключение идентичных контрактов, по сути, являлось искусственным дроблением единой сделки для формального соблюдения ограничений, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок. Это привело к заключению контрактов без проведения торгов и, как следствие, – к ограничению доступа других хозяйствующих субъектов к возможности конкурентного освоения бюджетных средств.
Аналогичные нарушения законодательства о контрактной системе были допущены главами Каршевитского и Коммунаровского сельских поселений при заключении муниципальных контрактов на благоустройство территории поселений.
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