Общество

В Волгограде крупному застройщику суд удвоил неустойку за просрочку сдачи многоэтажки

Общество 19.11.2020 10:20
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19.11.2020 10:20


Волгоградский областной суд увеличил вдвое сумму неустойки, взысканной с застройщика ЖК «Бастион» в пользу дольщика. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, ООО «Специализированный застройщик «Бастион» по итогам рассмотрения дела в апелляционной инстанции обязан выплатить владельцу квартиры за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию свыше 180 тысяч рублей. Ранее Тракторозаводский райсуд обязал компанию заплатить покупателю жилья только 90 тысяч.
Как указано в  материалах дела, застройщик обязался передать истцу ключи от квартиры не позднее 30 июня 2019 года. Однако по факту это произошло только 28 января текущего года, то есть спустя семь месяцев. Посчитав свои права нарушенными, женщина просила взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства, а также компенсацию морального вреда.
Учредителями фирмы «Специализированный застройщик «Бастион» с уставным фондом в 75 млн рублей выступают Вадим Лазарев и Олеся Панфилова. Гендиректор – известный волгоградский строитель Алексей Цуканов, который вместе с Лазаревым также владеют ООО «Специализированный застройщик «Пересвет-Юг». Жилой комплекс комфорт-класса «Бастион» расположен в микрорайоне Семь ветров. В него входят две 24-этажки, одна из которых сдана с нарушением установленных сроков. Второй дом должны были достроить в конце прошлого года, но пока работы не завершены. На сайте застройщика указано, что объект будет сдан до конца текущего года. Все квартиры в жилом комплексе, которых около 800, распроданы.
Дольщики ЖК «Бастион» массово обращаются в суды с финансовыми претензиями к застройщику, который вовремя не передал им квартиры. Только в один Дзержинский райсуд с лета текущего года направлено порядка 120 заявлений, из которых около 75 ответчик проиграл. В областном суде находятся десятки материалов о рассмотрении дел в апелляционной инстанции.

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