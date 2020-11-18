"Разделись и согрелись": югу Волгограда добавят жару





Управляющие компании Красноармейского района активизируют работу по жалобам жильцов на плохое отопление в квартирах. На период устранения неполадок, из-за которых некоторые жильцы замерзают в своих квартирах, на котельной, обслуживающей проблемную часть Красноармейского района, увеличат температуру теплоносителя на выходе с 87 до 95 градусов, рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. В мэрии пояснили, что жалобы жителей на некачественную коммунальную услугу держатся на контроле, а представители муниципалитета совместно с сотрудниками управляющих компаний проводят обход многоквартирных домов, проверяя работоспособность внутридомового оборудования на входах в жилые здания, и контролируя выполнение УК данных работ.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о проблемах с отоплением в домах №19 по ул. Вучетича и №25 по пр. Столетова в Красноармейском районе Волгограда. Накануне сотрудники УК «Дом Сервис Красноармейский» провели наладочные работы на внутридомовом оборудовании дома №19 на ул. Вучетича, в результате чего, наконец, батареи в квартирах стали горячими, а люди перестали кутаться в своих квартирах в теплые одежды. Пока не удалось решить проблему с отоплением в доме №25 по пр. Столетова, хотя накануне сотрудники УК «Алые паруса» также наведывались сюда.

Между тем, публикация ИА «Высота 102» «На юге Волгограда жильцы замерзают в своих квартирах» вызвала живой отклик у волгоградцев, которые пожаловались на похожие проблемы с отоплением. Больше всего сообщений пришло от жителей Красноармейского района – домов №3, 6, 14, 16 по пр. Канатчиков, №53 по ул. Фадеева, №6 по ул. Удмуртской, №50 по ул. 50 лет октября, №13 по ул. Марийская, № 32, 52, 53 пр. Столетова, № 6 по ул. Саушинская. Горожане жаловались на УК «Дом Сервис Красноармейский», а также на УК «Жилсоцгарантия». Сигналы поступали и от жителей других районов Волгограда, в частности, Краснооктябрьского и Тракторозаводского.



