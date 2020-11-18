Общество

"Разделись и согрелись": югу Волгограда добавят жару

Общество 18.11.2020 09:34
0
18.11.2020 09:34


Управляющие компании Красноармейского района активизируют работу по жалобам жильцов на плохое отопление в квартирах. На период устранения неполадок, из-за которых  некоторые жильцы замерзают в своих квартирах, на котельной, обслуживающей проблемную часть Красноармейского района, увеличат температуру теплоносителя на выходе с 87 до 95 градусов, рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. В мэрии пояснили, что жалобы жителей на некачественную коммунальную услугу держатся на контроле, а представители муниципалитета совместно с сотрудниками управляющих компаний проводят обход многоквартирных домов, проверяя работоспособность внутридомового оборудования на входах в жилые здания, и контролируя выполнение УК данных работ.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о проблемах с отоплением в домах №19 по ул. Вучетича и №25 по пр. Столетова в Красноармейском районе Волгограда. Накануне сотрудники УК «Дом Сервис Красноармейский» провели наладочные работы на внутридомовом оборудовании дома №19 на ул. Вучетича,  в результате чего, наконец, батареи в квартирах стали горячими, а люди  перестали кутаться в своих квартирах в теплые одежды. Пока не удалось решить проблему с отоплением в доме №25 по пр. Столетова, хотя накануне сотрудники УК «Алые паруса» также наведывались сюда. 
Между тем, публикация ИА «Высота 102» «На юге Волгограда жильцы замерзают в своих квартирах» вызвала живой отклик у волгоградцев, которые пожаловались на похожие проблемы  с отоплением. Больше всего сообщений пришло от жителей Красноармейского района – домов №3, 6, 14, 16  по пр. Канатчиков, №53 по ул. Фадеева, №6 по ул. Удмуртской, №50 по ул. 50 лет октября, №13 по ул. Марийская, № 32, 52, 53 пр. Столетова, № 6 по ул. Саушинская. Горожане жаловались на УК «Дом Сервис Красноармейский», а также на УК «Жилсоцгарантия». Сигналы поступали и от жителей других районов Волгограда, в частности, Краснооктябрьского и Тракторозаводского. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Пульсоксиметры. 8 800 5 503 503
Общество
18.11.2020 12:10
Общество 18.11.2020 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2020 11:01
Общество 18.11.2020 11:01
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2020 10:36
Общество 18.11.2020 10:36
Комментарии

0
Далее
Общество
17.11.2020 19:19
Общество 17.11.2020 19:19
Комментарии

0
Далее
Общество
17.11.2020 17:46
Общество 17.11.2020 17:46
Комментарии

0
Далее
Общество
17.11.2020 17:14
Общество 17.11.2020 17:14
Комментарии

0
Далее
Общество
17.11.2020 16:04
Общество 17.11.2020 16:04
Комментарии

0
Далее
Общество
17.11.2020 15:14
Общество 17.11.2020 15:14
Комментарии

0
Далее
Общество
17.11.2020 14:02
Общество 17.11.2020 14:02
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.11.2020 13:17
Общество 17.11.2020 13:17
Комментарии

0
Далее
Общество
17.11.2020 11:50
Общество 17.11.2020 11:50
Комментарии

0
Далее
Общество
17.11.2020 10:35
Общество 17.11.2020 10:35
Комментарии

0
Далее
Общество
17.11.2020 10:06
Общество 17.11.2020 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2020 17:42
Общество 16.11.2020 17:42
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2020 16:57
Общество 16.11.2020 16:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:17
«КиберДрайв»: «Ростелеком» на юге России проведет серию бесплатных обучающих мероприятий по информационной безопасностиСмотреть фотографии
12:10
Жители Волгоградской области стали меньше есть и покупатьСмотреть фотографии
11:01
Снежная буря обошла Волгоград сторонойСмотреть фотографии
10:36
Чиновников в Волгоградской области обязали дать землю многодетнымСмотреть фотографии
09:43
Момент удара иномарки в столб в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:34
"Разделись и согрелись": югу Волгограда добавят жаруСмотреть фотографии
20:32
Детям Волгоградской области привезут новогодние подарки из города невестСмотреть фотографии
19:19
«Не на крайнем же севере живете»: подъезд волгоградской многоэтажки остался без входной двериСмотреть фотографии
17:46
На юге Волгограда жильцы замерзают в своих квартирахСмотреть фотографии
17:14
Снег и вьюгу приготовились встретить коммунальные службы ВолгоградаСмотреть фотографии
16:52
«Выпустила пар»: жительницу Камышина осудили за угрозы взорвать судСмотреть фотографии
16:49
Новых добровольцев для прививки от коронавируса найдут среди медиков и соцработников Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:18
В Волгоградской области разжаловали 23 депутатовСмотреть фотографии
16:14
Россияне назвали развитую медицину главным признаком качественной жизниСмотреть фотографии
16:04
Врачи пояснили обстоятельства смерти четверых жителей Волгоградской области от коронавирусаСмотреть фотографии
15:48
В Волгограде контрактника осудили за коррупцию в воинской частиСмотреть фотографии
15:15
Зарегистрировать бизнес волгоградцам теперь можно в мобильном офисе СбербанкаСмотреть фотографии
15:14
На юге Волгоградской области из-за непрекращающейся метели начался «день жестянщика» (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
14:02
Оплата налогов доступна во всех отделениях Почты России в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:17
В Волгоградской области врачам скорой помощи обещают подарить жильеСмотреть фотографии
12:50
Главе поселения под Волгоградом грозит 12 лет за обогащение на ремонте дорогиСмотреть фотографии
12:33
Начальник в энергоснабжающей организации задержан за взятку в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:51
Более 100 предприятий разных отраслей установили тепловизоры «Ростелекома»Смотреть фотографии
11:50
Четвертые сутки по четыре смерти: в Волгоградской области растет число жертв пандемииСмотреть фотографии
11:08
Волгоградский «КАУСТИК» с начала нынешнего года увеличил экспорт некоторых видов продукцииСмотреть фотографии
10:59
Под Волгоградом вооруженный мужчина угнал таксиСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде прикрыли ярмарку из-за нарушения антикоронавирусных мерСмотреть фотографии
10:30
Банк «Открытие» продлевает действие «Госпрограммы 2020» по ставке 5,99%Смотреть фотографии
10:06
«Маски – это смерть»: отрицающий коронавирус волгоградец пришел в суд в новом облаченииСмотреть фотографии
09:58
В Волгоградском регионе сокращаются энергодолгиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 