Общество

«Маски – это смерть»: отрицающий коронавирус волгоградец пришел в суд в новом облачении

Общество 17.11.2020 10:06
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17.11.2020 10:06


Очередное заседание по иску волгоградца Станислава Терентьева в Волгоградском облсуде накануне было отложено в связи с необходимостью проведения процессуальных действий. Как рассказал ИА «Высота 102» Станислав Викторович, который оспаривает постановление губернатора «О введении режима повышенной готовности», поводом для отложения заседания стали внесенные 13 ноября главой региона Андреем Бочаровым изменения в этот документ, связанные с новыми ограничительными мерами в связи с распространением коронавируса. «Соответственно, постановление предпоследней редакции, которое я оспариваю, утратило силу. Поэтому будем готовиться к новому заседанию», - пояснил Станислав Викторович. Также он со своим защитником готовятся предоставить доказательства нарушения его прав в связи с реализацией оспариваемого им постановления. Речь идет об отказе в допуске в учреждения в связи с отсутствием средств индивидуальной защиты у истца. По словам волгоградца, он не теряет надежды, что постановление главы региона будет отменено и тогда все жители региона, которых оштрафовали за нарушение масочно-перчаточного режима, смогут вернуть себе деньги, которых они лишились. К слову, верный своим принципам ковидный диссидент пришел в суд в новом облачении – в оригинальных средствах индивидуальной защиты, отсутствие которых могло послужить поводом для его удаления из зала судебных заседаний. Станислав Терентьев взял с собой боксерские перчатки и надел повязку, на которой красовалась надпись «Маски – это смерть». Как пояснил Станислав Викторович, на такой шаг он пошел после того, как представители Роспотребнадзора заявили, что в качестве средств индивидуальной защиты можно использовать любые маски и перчатки. Ранее на одно из судебных заседаний волгоградец пришел в повязке с прорезями для глаз. 
Напомним, Станислав Терентьев требует отменить постановление губернатора о введении режима повышенной готовности и отрицает пандемию. Также он оспаривает необходимость использования средств индивидуальной защиты в связи с этим. 

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