Известное имя присвоят новому участку дороги-дублера в Волгограде





Новый участок дороги-дублера Второй продольной магистрали в Советском районе Волгограде готовят к вводу в эксплуатацию с опережением намеченных ранее сроков. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе администрации Волгоградской области, первая часть дороги, протяженностью 1,4 километра, соединила улицу Электролесовскую с ТРЦ "Акварель". Сегодня почти готовый объект осмотрел губернатор Андрей Бочаров.





По его словам, дорога отвечает всем стандартам качества, безопасности и комфорта. Она будет сдана до конца текущего года, тогда как ранее сообщалось о завершении строительства всего комплекса первого участка в 2021 году.





"Думаю, в ближайшее время пройдет обсуждение с ветеранским сообществом и будет предложено имя, которое присвоят участку дороги. Это особенно важно в год 75-летия Победы. Уверен, город примет решение, и мы будем ездить по новой улице имени нашего заслуженного земляка", - заявил глава региона.

Уже идут работы по формированию второго участка четырехполосной дороги от ТРЦ "Акварель" до улицы Кирова.





Напомним, к возведению первого участка дороги-дублера, соединяющей Советский и Кировский районы, МП "ДСЭР Советского района" приступило зимой 2019 года. Сдача второго участка дороги - от ТРЦ "Акварель" до соединения с ул. Кирова – намечена на 2024 год. Проект предусматривает не только сооружение полноценного соединительного проезда, но и создание инфраструктуры с тротуарами, парковочными карманами, ливневой канализацией и освещением.



