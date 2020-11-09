В центре занятости селянке из Волгоградской области предложили недоступную работу





Прокуратура помогла восстановить права жительницы Руднянского района на постановку на учет в качестве безработной. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, женщина в августе 2020 года обратилась в ГКУ «Центр занятости населения Руднянского района» с заявлением о признании ее безработной, но получила отказ. Такое решение было мотивировано тем, что заявительница ранее отказалась от двух предложенных вариантов работы.

При этом женщине, проживающей в с.Баранниково, предлагалось трудоустройство в р.п. Рудня, находящемся на расстоянии порядка 20 км от места жительства заявительницы. Сообщение общественным транспортом между населенными пунктами осуществляется один раз в неделю.

Между тем, согласно требованиям к подбору подходящей работы, утвержденным постановлением Правительства РФ от 07.09.2012 №891, при подборе безработным гражданам подходящей работы не допускается направление на рабочие места без учета развития сети общественного транспорта, обеспечивающей транспортную доступность рабочего места.

Поскольку предложенные варианты работы не могли считаться подходящими в связи с большой удаленностью от места жительства и отсутствием общественного транспорта, прокуратурой Руднянского района в адрес руководителя ГКУ «Центр занятости населения Руднянского района» внесено представление об устранении выявленных нарушений.

По результатам рассмотрения представления прокурора женщина поставлена на учет в качестве безработной с момента ее фактического обращения, также ей произведены все необходимые выплаты.

Кроме того, должностное лицо, виновное в нарушении прав заявительницы, привлечено к дисциплинарной ответственности.



