Двор в Волгограде освободят от кладбища брошенных машин





Старые брошенные автомобили без номеров обнаружены во дворе дома №12 по ул. Танкистов в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Дзержинского района, бесхозные автомобили будут вывезены с внутридворовой территории на временное хранение.

Напомним, ничейных автомобилей во дворах Волгограда немало. Городские власти ранее определили порядок выявления брошенных транспортных средств и их эвакуации.



