Общество

Воруют, ломают и пишут гадости: вандалы вредят благоустройству Волгограда

Общество 09.11.2020 10:23
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09.11.2020 10:23


О том, что акты вандализма фиксируются практически в каждом районе Волгограда, в том числе и на недавно обновленных территориях, ИА «Высота 102» рассказали в администрации города. Здесь с горечью констатируют, что волгоградцам еще учиться и учиться бережному отношению к общегородскому имуществу и создаваемой красоте.
Так, в конце октября сотрудниками Дворца культуры Тракторозаводского района в ходе обслуживания были выявлены повреждения резиновых покрытий на двух площадках, созданных в рамках благоустройства общественной территории у здания ДК. На одной из них рядом со скамейкой неизвестными лицами был вырван кусок мягкого резинового покрытия размером примерно 20 на 30 сантиметров, при этом вместе с верхним покрытием толщиной 2 см был разорван и нижний гидроизоляционный слой - геомембрана. В нескольких местах было повреждено покрытие и на площадке для занятий воркаутом. Факты порчи объектов благоустройства на данной общественной территории выявлялись муниципальными службами и ранее. Так, 24 октября вандалы спилили опору шлагбаума, расположенного при въезде на территорию ДК ТЗР со стороны ул. Шурухина. Еще ранее, в сентябре, в зеленой зоне со стороны ул. Жолудева неизвестными лицами были выкопаны два недавно посаженных растения - клен и дерен серебристый. Также были испорчены надписями памятник Максиму Горькому и повреждена облицовка фонтана, сломана одна из скамеек. Поврежденный шлагбаум специалисты уже восстановили, и сейчас восстанавливают скамейку, запланированы работы по возвращению прежнего внешнего вида памятнику и фонтану.
В прошлом году в парке Аттракционов Тракторозаводского района неизвестные повредили только установленные подвесные качели, аналогичный инцидент произошел у музея «Россия - моя история» и на других преображенных площадках. Регулярно фиксируются факты хищения цветов и растений, которые муниципалитет высаживает в рамках благоустройства города.

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