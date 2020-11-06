Общество 06.11.2020 16:37
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06.11.2020 16:37
В 2021 году на территории Волгоградской области будут действовать новые расценки на посещение детьми дошкольных учреждений. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий приказ опубликовал комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. Для каждого муниципального образования установлен свой максимальный размер родительской платы, которая варьируется в зависимости от возраста ребенка, количества часов его пребывания в дошкольном учреждении, в том числе и в детских садах с круглосуточными группами.
Самая высокая оплата установлена для волгоградских родителей, чьи дети посещают круглосуточные группы – 3 тысячи 514 рублей. Максимальный размер родительской платы за детей в возрасте от 3 до 7 лет, которые находятся в дошкольных учреждениях от 10 до 12 часов, в будущем году составит 3 тысячи 317 рублей. Для сравнения: в 2020 году максимальная плата за круглосуточную группу в Волгограде составляла 3392 рубля, для детей в возрасте от 3 до 7 лет, которые находятся в детских садах от 10 до 12 часов, она равнялась 3202 рублям.
В Волжском максимальная родительская плата составит 2 тысячи 451 рубль, дешевле всего своим родителям дети будут обходиться в Чернышковском районе, где этот показатель установлен на уровне 1 тысячи 365 рублей.
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