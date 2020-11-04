В Волгоградской области не признали смерти шести человек от коронавируса за сутки

Общество 04.11.2020 20:27
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04.11.2020 20:27
В региональном оперштабе заявили всего о трех смертях за минувшие сутки от коронавируса. Тогда, как ранее сообщало ИА «Высота 102», в федеральном штабе опубликовали другую статистику – шесть летальных исходов за сутки. В списке жертв коронавируса по версии региональных властей – двое жителей Волгограда и пенсионерка из Старополтавского района. 56-летняя волгоградка обратилась к врачу сразу после того, как почувствовала себя плохо. По результатам медосмотра женщину госпитализировали в клиническую больницу №4, где она скончалась. У волгоградки было хроническое заболевание эндокринной системы.
Не пережил коронавируса и 63-летний волгоградец. Он обратился за медицинской помощью спустя пять дней после появления признаков заболевания. Скончался мужчина в больнице №5. В регштабе заявили, что у него имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и эндокринной системы.
73-летняя жительница Старополтавского района лечилась амбулаторно в ожидании результатов тестирования. Ее выявили по внутрисемейному контакту с ранее заразившимся коронавирусом родственником. При получении положительного результата женщину положили в больницу №2 Волжского. Но врачи ее не спасли. У пенсионерки было хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы.
Напомним, расхождение в региональной и федеральной статистике по количеству заболевших и по летальным исходам происходит не первый раз.
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