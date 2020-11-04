Общество

В Волгоградской области не признали смерти шести человек от коронавируса за сутки

Общество 04.11.2020 20:27
0
04.11.2020 20:27


В региональном оперштабе заявили всего о трех смертях за минувшие сутки от коронавируса. Тогда, как ранее сообщало ИА «Высота 102», в федеральном штабе опубликовали другую статистику – шесть летальных исходов за сутки. В списке жертв коронавируса по версии региональных властей – двое жителей Волгограда и пенсионерка из Старополтавского района. 56-летняя волгоградка обратилась к врачу сразу после того, как почувствовала себя плохо. По результатам медосмотра женщину госпитализировали в клиническую больницу №4, где она скончалась. У волгоградки было хроническое заболевание эндокринной системы. 
Не пережил коронавируса и 63-летний волгоградец. Он обратился за медицинской помощью спустя пять дней после появления признаков заболевания. Скончался мужчина в больнице №5. В регштабе заявили, что у него имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и эндокринной системы. 
73-летняя жительница Старополтавского района лечилась амбулаторно в ожидании результатов тестирования. Ее выявили по внутрисемейному контакту с ранее заразившимся коронавирусом родственником. При получении положительного результата женщину  положили в больницу №2 Волжского. Но врачи ее не спасли. У пенсионерки было хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы. 
Напомним, расхождение в региональной и федеральной статистике по количеству заболевших и по летальным исходам происходит не первый раз. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Кислородный баллончик 9 и 17 литров. 8 800 5 503 503
Общество
04.11.2020 19:23
Общество 04.11.2020 19:23
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2020 12:07
Общество 04.11.2020 12:07
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2020 11:55
Общество 04.11.2020 11:55
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2020 10:32
Общество 04.11.2020 10:32
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2020 09:21
Общество 04.11.2020 09:21
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2020 21:03
Общество 03.11.2020 21:03
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2020 14:13
Общество 03.11.2020 14:13
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2020 13:43
Общество 03.11.2020 13:43
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2020 13:23
Общество 03.11.2020 13:23
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2020 13:04
Общество 03.11.2020 13:04
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2020 12:00
Общество 03.11.2020 12:00
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2020 11:15
Общество 03.11.2020 11:15
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2020 09:28
Общество 03.11.2020 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2020 08:57
Общество 03.11.2020 08:57
Комментарии

0
Далее
Общество
02.11.2020 16:31
Общество 02.11.2020 16:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:27
Уснул за рулем: в Волгоградской области арестовали жителя Дагестана за смертельное ДТПСмотреть фотографии
20:27
В Волгоградской области не признали смерти шести человек от коронавируса за суткиСмотреть фотографии
19:23
Движение транспорта ограничат на набережной Волгограда во время прощания с экс-губернаторомСмотреть фотографии
18:12
В Волгоградской области суд приступил к рассмотрению уголовного дела мэра МихайловкиСмотреть фотографии
17:39
В волгоградском облкомздраве отчитались о решении проблемы тестирования пациентов перед плановой госпитализациейСмотреть фотографии
16:21
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела о смерти Романа ГребенюкаСмотреть фотографии
15:07
В Волгограде объявлен в розыск подозреваемый в страшном убийствеСмотреть фотографии
14:19
На крупной растрате попался гендиректор предприятия в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:11
В Волжском дети получили ожоги во время игры с бензином в туалетеСмотреть фотографии
12:07
Хуже – некуда: страшные данные об умерших от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:55
В Волгограде хоронят убитого Мелконяном отца школьницыСмотреть фотографии
10:32
Зрителям волгоградских театров запретят дарить цветы артистам из-за пандемииСмотреть фотографии
10:21
Мошенники оставили без миллиона накоплений трудящихся и пенсионеров из Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:33
В Волгоградской области фура переехала пешеходаСмотреть фотографии
09:21
В парке Волжского из яиц вылупились динозаврыСмотреть фотографии
21:03
В волгоградском облкомздраве пояснили необходимость похорон в черных мешках и в закрытых гробахСмотреть фотографии
20:13
Сбербанк и Mastercard запускают SberPayСмотреть фотографии
18:48
В Волгограде экс-судье отсрочили на 14 лет тюремное наказание за смерть братьевСмотреть фотографии
16:31
Автомобили чиновников Волгоградской области временно отдают медикамСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде охранник украл из кабинета босса 600 тысяч рублейСмотреть фотографии
14:38
Авария под Волгоградом: жестко столкнулись маршрутка, легковушка и автобусСмотреть фотографииCмотреть видео
14:13
«Проверят на вменяемость»: односельчане изгонявшей бесов семьи в Волгоградской области рассказали о своих соседяхСмотреть фотографииCмотреть видео
14:03
Опрос НПФ «Сафмар» выявил ключевой фактор при выборе инструмента сбережения для россиянСмотреть фотографии
13:58
Спикеры опорного вуза Волгоградской области примут участие в международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2020Смотреть фотографии
13:23
В Волгограде прощание с экс-губернатором Николаем Максютой пройдет с ограничениямиСмотреть фотографии
13:09
В Волгограде убивший отца школьницы Мелконян попросился на свободуСмотреть фотографии
13:04
Губернатор и силовики секретно поговорили об обстановке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:57
Эксперты определили лидеров скорости интернетаСмотреть фотографии
12:00
Без просвета: коронавирус не сбавляет темпов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:57
В Волгограде умерла жертва аварии с участием водителя ПогосянаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 