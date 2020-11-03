



5 ноября с 6.00 до 12.00 приостанавливается движение транспорта на Набережной 62-й Армии в границах улиц Калинина и Краснознаменской. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, пешеходный режим на Нулевой Продольной магистрали вводится для обеспечения безопасности горожан во время прощания с экс-губернатором Николаем Максютой.

Объезд для автомобильного транспорта будет возможен по ул. Калинина, Рабоче-Крестьянской, Краснознаменской, пр. Ленина.

Напомним, церемония прощания с бывшим главой региона пройдет с 9.00 до 10.30 в ЦКЗ. С 12:00 до 13:00 еще одна церемония состоится на кладбище в Красноармейском районе.

Бывший губернатор скончался от коронавируса в одной из больниц Подмосковья 1 ноября.

Николай Кириллович возглавлял Волгоградскую область с 1996 по 2009 годы. Затем до 2014 года представлял регион в Совете Федерации РФ.