Общество 03.11.2020 16:56
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03.11.2020 16:56
5 ноября с 6.00 до 12.00 приостанавливается движение транспорта на Набережной 62-й Армии в границах улиц Калинина и Краснознаменской. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, пешеходный режим на Нулевой Продольной магистрали вводится для обеспечения безопасности горожан во время прощания с экс-губернатором Николаем Максютой.
Объезд для автомобильного транспорта будет возможен по ул. Калинина, Рабоче-Крестьянской, Краснознаменской, пр. Ленина.
Напомним, церемония прощания с бывшим главой региона пройдет с 9.00 до 10.30 в ЦКЗ. С 12:00 до 13:00 еще одна церемония состоится на кладбище в Красноармейском районе.
Бывший губернатор скончался от коронавируса в одной из больниц Подмосковья 1 ноября.
Николай Кириллович возглавлял Волгоградскую область с 1996 по 2009 годы. Затем до 2014 года представлял регион в Совете Федерации РФ.
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