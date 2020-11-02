Экс-губернатора Николая Максюту похоронят в Волгограде 5 ноября

Прощание с бывшим губернатором Волгоградской области намечено на 5 ноября. Как сообщает ИА «Высота 102», Николай Кириллович Максюта будет похоронен на кладбище в Красноармейском районе рядом с супругой. Организацией похорон при согласовании с родственниками экс-губернатора занимается администрации региона. Точной информации о том, как будет проходить траурная церемония, пока нет.

73-летний экс-губернатор Волгоградской области Николай Максюта скончался 1 ноября в одной из больниц Подмосковья. Николай Кириллович боролся с коронавирусной инфекцией, но течение болезни усугублялось хроническим заболеванием.

8 октября от тяжелой продолжительной болезни умерла супруга экс-губернатора Лидия Максюта. Николай Кириллович тогда уже болел коронавирусом и врачи не разрешили ему проститься с женой.

Николай Кириллович Максюта возглавлял Волгоградскую область с 1996 по 2009 годы. Затем до 2014 года представлял регион в Совете Федерации РФ.



