Общество

Экс-губернатора Николая Максюту похоронят в Волгограде 5 ноября

Общество 02.11.2020 14:10
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02.11.2020 14:10


Прощание с бывшим губернатором Волгоградской области намечено на 5 ноября. Как сообщает ИА «Высота 102», Николай Кириллович Максюта будет похоронен на кладбище в Красноармейском районе рядом с супругой. Организацией похорон при согласовании с родственниками экс-губернатора занимается администрации региона. Точной информации о том, как будет проходить траурная церемония, пока нет. 
73-летний экс-губернатор Волгоградской области Николай Максюта скончался 1 ноября в одной из больниц Подмосковья. Николай Кириллович боролся с коронавирусной инфекцией, но течение болезни усугублялось хроническим заболеванием. 
8 октября от тяжелой продолжительной болезни умерла супруга экс-губернатора Лидия Максюта. Николай Кириллович тогда уже болел коронавирусом и врачи не разрешили ему проститься с женой. 
Николай Кириллович Максюта возглавлял Волгоградскую область с 1996 по 2009 годы. Затем до 2014 года представлял регион в Совете Федерации РФ. 

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