



Об этом заявил сегодня председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев в видеовыступлении. Как сообщает ИА «Высота 102», по словам главы облкомздрава все препараты уже поступили из сети «Волгофарма» и в настоящее время распределяются по поликлиникам.

Всего на средства регионального бюджета закуплены 12 наименований препаратов, рекомендованных для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией согласно последним указаниям Минздрава РФ. Речь идет об антибиотиках, противовирусных средствах, антикоагулянтах и др. Поликлиники получат около 140 тысяч упаковок лекарственных средств распределяются по поликлиникам региона для обеспечения пациентов старше 65 лет с подтвержденным COVID-19, а также еще нескольких категорий граждан – детей-инвалидов, многодетных, беременных, узников концлагерей, детей Сталинграда и т.д. Бесплатные лекарства можно будет получить только при положительном тесте на коронавирус.







