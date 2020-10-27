В Волгограде известная строительная фирма получит еще один крупный контракт на возведение школы





АО «Приволжтрансстрой» получит еще один крупный контракт на возведение школы в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, компания стала единственным участником аукциона, подавшим заявку по максимальной цене – почти 768 миллионов рублей. Исполнитель должен будет построить образовательное учреждение на улице Вторая Штурманская на 1000 мест на том же месте, где располагалось старое здание школы №117, ранее признанное аварийным и демонтированное. В новом здании предусмотрены 40 классов, многофункциональные спортивные залы (в том числе для занятий лечебной физкультурой), деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотека, лингафонные кабинеты, профильные мастерские и лаборатории, пищеблок. Пространство образовательного учреждения будет адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья. Возле школы будет оборудован спортивный городок с несколькими площадками, стадионом и беговыми дорожками. Введение школы в эксплуатацию планируется в 2022 году.

Напомним, АО «Приволжтрансстрой» - хорошо известная в Волгоградской области компания, которая получает крупные контракты на возведение значимых объектов. Так, компания строит храм Александра Невского и реконструирует расположенный рядом сквер, занимается обновлением центральной набережной, возводит детский сад в Городищенском районе, онкоцентр в Волгограде. Среди полученных недавно новых подрядов компании - строительство крытого футбольного манежа в Волжском. Также "Приволжтрансстрой" возвела в Волгограде интерактивный музей "Россия - моя история".



