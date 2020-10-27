В Волгограде известная строительная фирма получит еще один крупный контракт на возведение школы

Общество 27.10.2020 10:06
0
27.10.2020 10:06
АО «Приволжтрансстрой» получит еще один крупный контракт на возведение школы в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, компания стала единственным участником аукциона, подавшим заявку по максимальной цене – почти 768 миллионов рублей. Исполнитель должен будет построить образовательное учреждение на улице Вторая Штурманская на 1000 мест на том же месте, где располагалось старое здание школы №117, ранее признанное аварийным и демонтированное. В новом здании предусмотрены 40 классов, многофункциональные спортивные залы (в том числе для занятий лечебной физкультурой), деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотека, лингафонные кабинеты, профильные мастерские и лаборатории, пищеблок. Пространство образовательного учреждения будет адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья. Возле школы будет оборудован спортивный городок с несколькими площадками, стадионом и беговыми дорожками. Введение школы в эксплуатацию планируется в 2022 году.
Напомним, АО «Приволжтрансстрой» - хорошо известная в Волгоградской области компания, которая получает крупные контракты на возведение значимых объектов. Так, компания строит храм Александра Невского и реконструирует расположенный рядом сквер, занимается обновлением центральной набережной, возводит детский сад в Городищенском районе, онкоцентр в Волгограде. Среди полученных недавно новых подрядов компании - строительство крытого футбольного манежа в Волжском. Также "Приволжтрансстрой" возвела в Волгограде интерактивный музей "Россия - моя история".
Реклама
Волгоградец оспаривает масочный режим в суде27.10.2020 09:01
Общество 27.10.2020 09:01
"Мы в город изумрудный пришли дорогой трудной": под Волгоградом достроили еще один дом за обогатившегося застройщика27.10.2020 07:46
Общество 27.10.2020 07:46
В Волгограде на построенном к ЧМ-2018 коммунальном объекте вскрылись дефекты26.10.2020 13:57
Общество 26.10.2020 13:57
Умер один из самых выдающихся художников Волгограда26.10.2020 12:15
Общество 26.10.2020 12:15
Коронавирус разбушевался: в Волгоградской области нет улучшения ситуации26.10.2020 11:53
Общество 26.10.2020 11:53
Десятки незаконных бюллетеней выявил суд на выборах под Волгоградом26.10.2020 11:37
Общество 26.10.2020 11:37
Более 7 тысяч школьников Волгоградской области присоединились к проекту «Билет в будущее» нацпроекта «Образование»26.10.2020 11:13
Общество 26.10.2020 11:13
Выпил — за руль не садись: в день автомобилиста волжские пивовары провели акцию по профилактике нетрезвого вождения26.10.2020 08:50
Общество 26.10.2020 08:50
Кафе в Волгограде наказали за «гололицый» персонал25.10.2020 19:04
Общество 25.10.2020 19:04
В Дзержинский район Волгограда вернули тепло и горячую воду25.10.2020 14:07
Общество 25.10.2020 14:07
Новой жертвой COVID-19 стала пенсионерка из Котельниковского района25.10.2020 13:33
Общество 25.10.2020 13:33
Сторонники волгоградского времени организовали автомобильный флешмоб25.10.2020 10:10
Общество 25.10.2020 10:10
Не пережившее пандемию колесо обозрения из Волгограда ждут в Ижевске24.10.2020 16:33
Общество 24.10.2020 16:33
«Болел раком, а умер от коронавируса»: в волгоградском оперштабе раскрыли подробности новых смертельных случаев24.10.2020 12:49
Общество 24.10.2020 12:49
Компания "Виво маркет" поздравляет поваров с профессиональным праздником24.10.2020 12:08
Общество 24.10.2020 12:08
Реклама