Банк «Открытие»: траты на Новый год не изменятся у 44% жителей ЮФО





Три четверти жителей Южного федерального округа планируют отмечать Новый год дома в кругу семьи, при этом 44% готовы сохранить тот же объем трат, что при встрече 2020 года. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие», сообщает пресс-служба.

Согласно опросу, в прошлом году 33% жителей округа потратили на праздник до 5 тыс. рублей. Для 30% расходы не превышали 10 тыс. рублей. 16% опрошенных заявили о тратах в пределах 10-15 тыс. Тех, кто выделил 20 тыс. рублей, оказалось 4% и столько же тех, кто расстался с еще большей суммой.

И хотя абсолютное большинство (44%) сохраняет объем прошлогодних трат, 30% опрошенных собираются сокращать расходы в целях экономии. Лишь 4% южан будут тратить на празднование больше, чем в прошлый Новый год.

В гости к друзьям или родственникам отправятся 21% опрошенных. 6% проведут праздник в кафе или ресторане, 5% отправятся в путешествие по России, а 3% уедут за границу. 14% респондентов ожидают повторного карантина на Новый год, поэтому убеждены, что все жители округа будут сидеть дома.

Если на Новый год в городах ЮФО не будет введено ограничений, то в том или ином виде 42% жителей примут участие в массовых мероприятиях. Из них 13% готовы посетить только бесплатные и корпоративные празднества, 12% согласны прийти туда, где будет немного человек. 17% самых бесстрашных с радостью поучаствуют практически в любом новогоднем массовом мероприятии. 19% не пойдут веселиться в большой компании из-за опасений заразиться коронавирусом.

Четверть респондентов еще не составила план на Новый год.

Нестихающая пандемия повлияла на ответ 39% южан, заявивших, что в 2021 году к «доковидной» жизни вернуться не получится, так как коронавирус никуда не денется. Не согласны с ними 37%, из которых 19% заявили, что все вернется на круги своя, так как ограничения уже не имеют смысла. 9% верят в эффективность вакцины и столько же считают, что вирус перестанет быть опасным.





*Опрос проведен банком «Открытие» 16-19 октября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.