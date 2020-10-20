Пьяное ДТП в Волгограде попало на видео

Происшествия 20.10.2020 10:07
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20.10.2020 10:07
В Волгограде по вине пьяного водителя пострадал человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в Центральном районе в третьем часу ночи 45-летний водитель, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомашиной «Опель Астра», двигаясь по ул. Двинской со стороны ул. Пархоменко в сторону ул. Севастопольской, на пересечении с ул. Рокоссовского выехал на запрещающий сигнал светофора. В результате машина столкнулась с автомобилем «Киа Рио» под управлением 30-летнего водителя. Водитель автомашины «Киа Рио» госпитализирован.
Фото и видео ГУ МВД по Волгоградской области.
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