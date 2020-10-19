В продуктовом магазине в Волгограде изъяли белорусские сигареты

Общество 19.10.2020 09:47
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19.10.2020 09:47
Арестована табачная продукция в магазине "Продукты" ИП Башировой С.Н. в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора, совместные мероприятия по контролю за правилами маркировки табачной продукции проводились совместно с Южным таможенным управлением Астраханской таможни.
Установлено, что в указанном магазине в продаже находилась табачная продукция – сигареты с фильтром торговой марки "Корона", изготовленные в Республике Беларусь, в количестве 330 пачек на сумму 14850 рублей, на групповой и потребительской упаковке которых отсутствовала обязательная маркировка средствами идентификации, отсутствовали этикетки, прикрепляемые к потребительской упаковке, содержащие средства идентификации. Кроме того, на потребительскую упаковку данной табачной продукции не были нанесены специальные (акцизные) марки. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ. Табачная продукция без средств идентификации подлежит изъятию из оборота.
Справка. С 1 июля 2019 года табачная продукция (сигареты и папиросы) должна находится в обороте с обязательным нанесением средств идентификации на потребительскую и групповую упаковки, при этом участники оборота табачной продукции, осуществляющие розничную продажу табачной продукции должны вносить в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (далее - информационная система мониторинга) сведения в отношении розничной продажи табачной продукции.
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