Общество

Для дома-памятника в Волгограде изготовят по спецзаказу восемь уникальных лифтов

Общество 16.10.2020 15:34
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16.10.2020 15:34


Специалисты Фонда капитального ремонта Волгоградской области по результатам электронного аукциона определились с подрядной организацией, которой предстоит разработать проектно-сметную документацию по замене 8 единиц лифтового оборудования в шестиэтажном доме №18 по ул. Мира в Волгограде. 
Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе регоператора, речь идет об уникальных конструкциях, которые в регионе практически не встречаются – это лифты с так называемыми выносными шахтами. В настоящее время в России нет предприятий, которые бы производили аналоги таких лифтов в массовом порядке, а значит, изготавливаться данные лифты будут по спецзаказу. 
Отметим, что указанный многоквартирный дом является элементом объекта культурного наследия «Комплекс застройки ул. Мира». 
Учитывая, что объемно-планировочные решения, композиция, декоративное оформление, работоспособное состояние несущих конструкций здания и их материалы относятся к предмету охраны, перед подрядчиком стоит сложная задача: сохранить внешний вид выносных шахт лифтов, не нарушить общую архитектурную концепцию здания, но при этом установить современное, отвечающее всем требованиям безопасности лифтовое оборудование. 
Работы по замене конструкций выносных шахт лифтов будут выполнены на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение работ, выданных органом охраны объектов культурного наследия, а также в соответствии с проектной документацией на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, получившей положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и согласованной Комитетом охраны объектов культурного наследия Волгоградской области. 

«Стоимость замены одного выносного лифта составляет 5 млн. 979 тыс. руб., тогда как стоимость подъемника, которые устанавливают, к примеру, в обычной панельной девятиэтажке, составляет порядка 2,5 млн. руб. Специально для этого объекта была разработана предельная стоимость работ, что позволило «вписаться» в бюджет. Отбор компании, которая займется непосредственно заменой лифтов, запланирован на 2021 году», – отмечает пресс-служба. 
Волгоградская область стала одним из первых субъектов РФ, где в 2017 году на законодательном уровне в перечень критериев, определяющих первоочередность проведения капремонта, был включен пункт о наличии аварийного или отработавшего свой срок эксплуатации лифтового оборудования.
За этот период за счет средств фонда капремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса, заменено уже 797 аварийных подъемников. В 2020 году планируется заменить в общей сложности 224 лифта. 
В соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», лифты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу настоящего технического регламента и отработавшие назначенный срок службы, должны быть приведены в соответствие с требованиями настоящего технического регламента до 15 февраля 2025 года. 
«Начиная с 2021 и до 2025 года запланировано заменить 3059 единицы непригодного к использованию лифтового оборудования в 860 МКД. В 2021 году запланировано заменить 772 лифта в 209 МКД, из которых 723 единицы лифтового оборудования в 196 «общекотловых» МКД, а с 2022 по 2025 годы – 2287 лифтов в 651 МКД», – сообщает регоператор. 


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