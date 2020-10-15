Общество 15.10.2020 11:52
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15.10.2020 11:52
За минувшие сутки в Волгоградской области подтвердили смерти еще трех человек от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, еще 167 человек пополнили список заболевших. Это суточный рекорд за полгода. Всего в регионе жертвами COVID-19 с начала пандемии стали уже 170 человек.
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