В Волгоградской области уже 23 медика скончались от коронавируса

Общество 14.10.2020 13:51
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14.10.2020 13:51
Двадцать три медработника в Волгоградской области скончались от коронавируса за все время пандемии. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявила на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Елена Краснова. По ее словам, 1646 медиков болеют коронавирусом или у них подозревается этот диагноз. В сфере соцобслуживания COVID-19 заразились 26 человек.
По словам Елены Красновой, самый низкий процент инфицированных медиков приходится на врачей, которые работают в ковидных госпиталях. Зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области считает, что это связано с усиленными мерами индивидуальной защиты в таких медучреждениях. При этом большая часть медиков, которые лечат обычных пациентов, заражается как раз от тех больных, которые приходят на прием, уже будучи инфицированными и не имеющими явных признаков болезни. Кроме того, Елена Краснова уточнила, что медики, которые заразились коронавирусом, не все время проводят в больницах, и получить инфекцию они могут и за пределами медучреждений. По каждому случаю заражения медработника коронавирусом сотрудники управления Роспотребнадзора проводят расследование и устанавливают источник и причину инфицирования.
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