Общество

В Волгограде осталось пять больниц для оказания экстренной помощи

Общество 12.10.2020 15:30
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12.10.2020 15:30


В Волгоградской области все меньше больниц остается в сегменте медучреждений, оказывающих помощь некоронавирусным больным. Об этом  сообщает ИА «Высота 102». На сегодняшнем брифинге председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев признал приостановку оказания плановой помощи в связи с переоборудованием имеющихся медучреждений для развертывания ковидных госпиталей. Так, под лечение коронавирусных больных уже задействованы мощности больницы №7, больниц №15 и 16, в ближайшие дни эти процессы произойдут в больнице имени Фишера в Волжском, в Светлоярской ЦРБ. Также планируется оказывать помощь коронавирусным пациентам в Калачевской ЦРБ, на эти цели переведут по одному корпусу во Фроловской и Палласовской ЦРБ. При этом в городе-миллионнике останется всего лишь несколько больниц для лечения пациентов с неинфекционными заболеваниями – это Волгоградская областная клиническая больница №1, кардиоцентр, клиника МБА, железнодорожная больница, волгоградская городская клиническая больница скорой помощи №25. В области неотложная помощь будет оказываться в центральных районных больницах, кроме вышеперечисленных. 
Всего, по словам Анатолия Себелева, в регионе в настоящее время развернуто 6086 коек для лечения ковидных пациентов. В ближайшие дни этот фонд увеличится до 7419 коек. Власти региона выделили дополнительно около 500 миллионов рублей для этих целей и поставки специфического оборудования - кислородных разводок, резервных газификаторов и т.д.
Ранее, напомним, жители южной части возмущались перепрофилированием больниц №15 и №16 для лечения больных коронавирусом. Тогда зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов признал, что при транспортировке экстренных больных в другие медучреждения Волгограда "возможны потери, так как город у нас длинный". 

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