Общество

«Сами себе назначают»: в волгоградском облкомздраве предупредили об опасности КТ-исследований

Общество 11.10.2020 09:29
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11.10.2020 09:29


Спикеры брифинга, который состоялся в конце рабочей недели, прокомментировали ситуацию с нехваткой КТ-аппаратов, а также недостаточными, по мнению журналистов, объемами тестирования населения на коронавирус. 
Как сообщает ИА «Высота 102», в частности, был задан вопрос об очередях на КТ-исследование, которые могут быть растянуты до месяца. 
Заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов пояснил, что в случае госпитализации пациента и наличия показаний ему проведут КТ-исследование. Что касается усиления амбулаторной помощи данным видом исследования, то в ближайшее время, пояснил Николай Алимов, амбулаторный сегмент получит 12 таких аппаратов. При этом он заметил, что волгоградцы сами себе назначают КТ-исследование, хотя ионизирующее излучение не является совсем безопасным. Кроме того, это не нужно делать при температуре в 37 градусов. 
Руководитель управления Роспотребнадзора Волгоградской области Ольга Зубарева, в свою очередь, ответила на вопрос журналистов, почему тесты на коронавирус делают только тем, кто контактировал с заболевшим, и не расширяют круг тестируемых. Так, она пояснила, что существуют перечень приоритетных категорий лиц, у которых берут тесты. Кроме того, направление на тестирование может дать врач при наличии определенных показаний. Ольга Зубарева отметила, что объемы тестирования постоянно наращиваются.
 В настоящее время на сто тысяч жителей проводится около 180 тестов ежесуточно. Сейчас в регионе в этой сфере работают 13 лабораторий. Глава регионального Роспотребнадзора отметила, что «не совсем быстро поставляется оборудование». Заместитель председателя комитета здравоохранения Николай Алимов добавил, что власти опираются на реальные материальные возможности. «Мы всегда в ресурсах ограничены», - признался он. 

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