В Волгоградской области павильон закрыли из-за одной маски





Урюпинский городской суд приостановил деятельность торгового павильона на 10 суток. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, магазин, принадлежащий индивидуальному предпринимателю Полуэктовой Н.А., проверили на предмет соблюдения противоэпидемиологических мероприятий и нашли массу нарушений, в связи с чем женщине было выдано предписание. Однако предприниматель его так и не исполнила. Так, в торговом павильоне не был обеспечен запас одноразовых масок (в наличии имелась лишь одна маска многоразового использования), на используемое для дезинфекции средство отсутствовали сведения о применении в предприятиях торговли и инструкция. Из-за чего невозможно было изготовить заданную концентрацию рабочего раствора при вирусных инфекциях и обеспечить проведение профилактической дезинфекции помещений, дверных ручек, санитарного узла. Кроме того, в торговом павильоне не проводилась ежедневная уборка основных и вспомогательных помещений с применением дезинфицирующих средств и отсутствовали емкости для приготовления рабочих растворов. Постановление судьи, назначившего административное наказание в виде административного приостановления деятельности, было исполнено судебным приставом немедленно.



