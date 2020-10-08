В Волгоградской области павильон закрыли из-за одной маски

Общество 08.10.2020 16:01
0
08.10.2020 16:01
Урюпинский городской суд приостановил деятельность торгового павильона на 10 суток. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, магазин, принадлежащий индивидуальному предпринимателю Полуэктовой Н.А., проверили на предмет соблюдения противоэпидемиологических мероприятий и нашли массу нарушений, в связи с чем женщине было выдано предписание. Однако предприниматель его так и не исполнила. Так, в торговом павильоне не был обеспечен запас одноразовых масок (в наличии имелась лишь одна маска многоразового использования), на используемое для дезинфекции средство отсутствовали сведения о применении в предприятиях торговли и инструкция. Из-за чего невозможно было изготовить заданную концентрацию рабочего раствора при вирусных инфекциях и обеспечить проведение профилактической дезинфекции помещений, дверных ручек, санитарного узла. Кроме того, в торговом павильоне не проводилась ежедневная уборка основных и вспомогательных помещений с применением дезинфицирующих средств и отсутствовали емкости для приготовления рабочих растворов. Постановление судьи, назначившего административное наказание в виде административного приостановления деятельности, было исполнено судебным приставом немедленно.
Реклама
Перчатки, удаленка и самоизоляция для пожилых: в Волгоградской области ввели новые ограничения08.10.2020 19:34
Общество 08.10.2020 19:34
"Я не жалуюсь, но что мне делать?: в Волгограде переболевшая коронавирусом библиотекарь взывает о помощи08.10.2020 18:39
Общество 08.10.2020 18:39
За грубость в отношении сотрудников погрануправления ФСБ житель Волгоградской области получил срок08.10.2020 16:53
Общество 08.10.2020 16:53
Волгоградские чиновники объяснили необходимость закрытия больниц на юге для плановой помощи08.10.2020 16:17
Общество 08.10.2020 16:17
Коронавирус забрал жизни двух пенсионеров из Волгоградской области08.10.2020 13:53
Общество 08.10.2020 13:53
Депутаты Волгоградской области хотят избавить бюджет от трат на дорогостоящие лекарства08.10.2020 13:04
Общество 08.10.2020 13:04
В Волгоградской области снова высокий прирост заболевших коронавирусом и новые смерти08.10.2020 12:46
Общество 08.10.2020 12:46
Умерла супруга экс-губернатора Волгоградской области Лидия Максюта08.10.2020 11:30
Общество 08.10.2020 11:30
Фонтаны в Волгограде готовят для зимовки08.10.2020 10:06
Общество 08.10.2020 10:06
Место отправки иностранцев в Волжском превратилось в мусорку08.10.2020 10:04
Общество 08.10.2020 10:04
Олег Савченко: участие Волгоградской области в нацпроекте «Культура» - гарантия системной работы08.10.2020 09:41
Общество 08.10.2020 09:41
Волгоградских ватерполистов берегут от коронавируса07.10.2020 16:29
Общество 07.10.2020 16:29
Банк «Открытие»: 53% жителей ЮФО планируют самостоятельно копить на пенсию07.10.2020 15:25
Общество 07.10.2020 15:25
Святая святых храма Александра Невского в Волгограде освобождают от лесов07.10.2020 12:51
Общество 07.10.2020 12:51
Сотворивший «лунный пейзаж» концессионер ЦПКиО выиграл суд у мэрии Волгограда07.10.2020 12:40
Общество 07.10.2020 12:40
Реклама