Телеком 08.10.2020 10:06 Новости компаний
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08.10.2020 10:06 Новости компаний
«Медиа-Телеком», совместное предприятие «Национальной Медиа Группы» и «Ростелекома», стала эксклюзивным дистрибьютором медиаправ на трансляцию чемпионата Бразилии по футболу на территории России и 14 стран ближнего зарубежья. Транслировать матчи будут видеосервисы Wink и more.tv, а также портал «Спорт-экспресс». Компания выкупила медиаправа на четыре года, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.
Первый матч можно будет посмотреть уже 10 октября: «Васко да Гама» сыграет с «Фламенго». Трансляция начнётся в 22:30 по московскому времени на канале «Все ТВ» видеосервиса Wink и more.tv, а также на портале «Спорт-экспресс».
«В Бразилии футбол традиционно больше, чем спорт. Чемпионат страны всегда очень зрелищный, непредсказуемый и на пике эмоций. Бразилия навсегда вписала себя в историю мирового футбола, не только яркими победами на чемпионатах мира, но и благодаря появлению звезд, которых знают далеко не только болельщики — Пеле, Зико, Рональдиньо, Роналдо и многие другие. Бразильские футболисты становятся ведущими игроками клубов во многих странах мира, включая Россию. Теперь у российских зрителей и пользователей видеосервиса Winkесть возможность наблюдать за рождением новых легенд футбола с отличным качеством телевизионной трансляции», — отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.
Чемпионат Бразилии по футболу проходит по системе «весна-осень». 20 ведущих клубов страны соревнуются за звание чемпиона: клуб встречается с каждым соперником два раза за сезон, на домашнем стадионе и в гостях, в общей сложности проводя 38 игр. Команды распределяются в турнирной таблице по общему количеству очков, победам, разнице мячей и забитым голам. В конце каждого сезона клуб с наибольшим количеством очков становится чемпионом.
«В России любят футбол и у нас много фанатов зарубежных клубов. Мы рады, что можем предоставить нашим зрителям возможность посмотреть чемпионат Бразилии — страны, которая всегда славилась своей сильной футбольной школой и является родиной для многих прославленных игроков, которых любят во всем мире», — сказал генеральный директор more.tv Денис Горшков.
«Трансляции чемпионата Бразилии по футболу еще раз подтверждают статус "Спорт-Экспресса" как лидирующего спортивного медиа страны. Мы рады предоставить нашим пользователям возможность смотреть матчи одного из самых зрелищных футбольных соревнований. При этом мы не собираемся ограничиваться лишь прямыми эфирами, и разрабатываем целую линейку тематического контента, который будет интересен не только поклонникам футбола, но и всей спортивной аудитории. Не секрет, что Бразилия — один из крупнейших трансферных рынков, в том числе для российского футбола. Погружение в бразильский чемпионат позволит нам наблюдать вживую за будущими звездами и потенциальными новичками наших клубов», — подчеркнул главный редактор «Спорт-Экспресс» Максим Максимов.
В 2018 году компания «Медиа-Телеком» приобрела эксклюзивные права на показ турниров UFC, а в 2019 году запустила тематический канал UFC ТВ, полностью посвященный контенту UFC, который стал одним из самых успешных спортивных телеканалов в видеосервисе Wink. Телеканал был отмечен премиями «Золотой луч» и «Большая цифра» в номинации «Лучший спортивный телеканал».
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