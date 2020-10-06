В трех районах Волгоградской области начали отапливать многоквартирные дома





Постановления о начале подтопки объектов социальной сферы приняты уже в 26 муниципальных образованиях Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, тепло приходит в школы, детские сады, больницы в Алексеевском, Городищенском, Даниловском, Еланском, Жирновском, Иловлинском, Калачевском, Камышинском, Киквидзенском, Клетском, Котовском, Кумылженском, Новоаннинском, Новониколаевском, Октябрьском, Ольховском, Руднянском, Серафимовичском, Старополтавском, Урюпинском, Фроловском, Чернышковском районах, а также в Волгограде, Волжском, Камышине и Урюпинске.

Запущены в работу 301 автономная и центральная котельные. Отапливаются 535 объектов социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры. В том числе 163 школы, 198 детских садов, 67 медорганизаций. Теплоснабжающие организации подают ресурс по заявке руководителей учреждений.

Потеплели батареи в жилом секторе в Кумылженском, Серафимовичском и Чернышковском районах. В Волгограде отопительный сезон в многоквартирных домах начнется 12 октября.



