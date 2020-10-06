В трех районах Волгоградской области начали отапливать многоквартирные дома

Общество 06.10.2020 16:27
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06.10.2020 16:27
Постановления о начале подтопки объектов социальной сферы приняты уже в 26 муниципальных образованиях Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, тепло приходит в школы, детские сады, больницы в Алексеевском, Городищенском, Даниловском, Еланском, Жирновском, Иловлинском, Калачевском, Камышинском, Киквидзенском, Клетском, Котовском, Кумылженском, Новоаннинском, Новониколаевском, Октябрьском, Ольховском, Руднянском, Серафимовичском, Старополтавском, Урюпинском, Фроловском, Чернышковском районах, а также в Волгограде, Волжском, Камышине и Урюпинске.
Запущены в работу 301 автономная и центральная котельные. Отапливаются 535 объектов социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры. В том числе 163 школы, 198 детских садов, 67 медорганизаций. Теплоснабжающие организации подают ресурс по заявке руководителей учреждений.
Потеплели батареи в жилом секторе в Кумылженском, Серафимовичском и Чернышковском районах. В Волгограде отопительный сезон в многоквартирных домах начнется 12 октября.
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