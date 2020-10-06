Реконструкцией наземной части линии скоростного трамвая займется волгоградское предприятие

Общество 06.10.2020 11:17
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06.10.2020 11:17
Подведены итоги двух электронных аукционов по выбору подрядных организаций для реконструкции линии скоростного трамвая. На аукцион по выполнению работ по капитальному ремонту контактной сети поступила единственная заявка от муниципального учреждения «Северное», сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгограда. Организация сможет приступить к выполнению работ сразу после подписания муниципального контракта. На второй лот «Выполнение работ по капитальному ремонту путевого хозяйства линии скоростного трамвая г. Волгограда» заявок, удовлетворяющих требования комиссии, не поступило – закупочную процедуру планируется разместить повторно.
Напомним, проект реконструкции предусматривает практически новое строительство свыше 20 км одиночного пути, отказ от шпал в классическом понимании и модернизацию контактной сети. В частности, предстоит обновление всей рельсошпальной решетки по технологии бесшовного соединения, что позволит увеличить скорость движения электротранспорта и сделать его ход более плавным. Новое трамвайное полотно обеспечит работу на линии СТ уже имеющихся у города составов, а также даст возможность закупать в дальнейшем самые современные трамвайные поезда. Предусмотрена и модернизация всех расположенных на наземном участке линии переездов, свыше 21 км контактной сети, остановочных пунктов, а также реконструкция системы водоотведения, в том числе насосного оборудования в транспортном тоннеле в Краснооктябрьском районе. Кроме того, для комфорта жителей близлежащих домов, предусматривается обустройство шумозащитного покрытия путей.
Масштабная реконструкция линии скоростного трамвая позволит максимально реализовать потенциал современных трамвайных вагонов, отличающихся более высокой скоростью и комфортом, пониженным уровнем шума. Дальнейшие перспективные планы развития городского электротранспорта предусматривают реконструкцию подземных станций скоростного трамвая, в том числе полную замену эскалаторов, строительство двух новых веток – скоростного трамвая до Спартановки и обычного – в продолжении путей по улице Электролесовской вдоль новой дороги вплоть до границы с Кировским районом, а также приобретение порядка 70 новых односекционных вагонов для использования на наземных линиях трамвая.
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