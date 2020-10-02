Восточный ветер в Волгоградской области еще больше усилится

Общество 02.10.2020 14:46
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02.10.2020 14:46
Усиление восточного ветра порывами до 15-20 метров в секунду ожидается сегодня в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий распространило ГУ МЧС России по Волгоградской области. Согласно прогнозам, усиление ветра в отдельных районах ожидается в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца дня.
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