Общество

Восточный ветер в Волгоградской области еще больше усилится

Общество 02.10.2020 14:46
0
02.10.2020 14:46


Усиление восточного ветра порывами до 15-20 метров в секунду ожидается сегодня в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий распространило ГУ МЧС России по Волгоградской области. Согласно прогнозам, усиление ветра в отдельных районах ожидается в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца дня.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Общество
02.10.2020 18:22
Общество 02.10.2020 18:22
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.10.2020 16:49
Общество 02.10.2020 16:49
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.10.2020 15:28
Общество 02.10.2020 15:28
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.10.2020 13:39
Общество 02.10.2020 13:39
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.10.2020 12:53
Общество 02.10.2020 12:53
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2020 12:14
Общество 02.10.2020 12:14
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2020 12:12
Общество 02.10.2020 12:12
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2020 11:18
Общество 02.10.2020 11:18
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2020 10:46
Общество 02.10.2020 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2020 20:21
Общество 01.10.2020 20:21
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2020 17:30
Общество 01.10.2020 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2020 16:23
Общество 01.10.2020 16:23
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.10.2020 15:54
Общество 01.10.2020 15:54
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2020 13:34
Общество 01.10.2020 13:34
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2020 10:58
Общество 01.10.2020 10:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:50
Свалке вблизи элитного поселка в Волгограде позволяют смердеть месяцамиСмотреть фотографии
19:30
Главному тренеру волгоградского «Ротора» перед матчем с «Уфой» стало плохоСмотреть фотографии
19:19
«Россети» направили на финансирование ремонтной кампании - 2020 на юге России 5,6 млрд рублейСмотреть фотографии
18:43
«Прививки только по телевизору?»: в Волгограде закончилась вакцина от гриппаСмотреть фотографии
18:22
Школы Волгоградской области стали участниками проекта «Урок цифры», разработанного при поддержке СбербанкаСмотреть фотографии
17:07
В Волгограде с корабля украли 4 тонны дизельного топливаСмотреть фотографии
16:49
Не попадите в ловушку!: волгоградцам советуют не идти в самозанятые под напором работодателейСмотреть фотографии
16:00
Банда воров-домушников идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:28
Оператор питания запустил систему дополнительного контроля на школьных пищеблокахСмотреть фотографии
14:46
Восточный ветер в Волгоградской области еще больше усилитсяСмотреть фотографии
13:54
Новый вирус косит волгоградских школьниковСмотреть фотографии
13:04
Под Волгоградом вор с иконой пытался удрать от полиции на дамском велосипедеСмотреть фотографии
12:53
В Волгоградской области нашли двух «пропавших» умерших от COVID-19Смотреть фотографии
12:14
Снова много заболевших: Волгоградская область остается в тисках коронавирусаСмотреть фотографии
12:12
Утечку хлора экстренно ликвидировали в ходе учений спасатели ВолгоградаСмотреть фотографии
11:18
В Волгограде упавший с высоты работник взыскал полмиллиона с работодателяСмотреть фотографии
10:46
«Летающая» иномарка напротив морга убила пешехода в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:46
Пенсионеров с льготными проездными не пускают в автобусы «Волжский - Волгоград»Смотреть фотографии
10:31
На Волжском трубном заводе введен в эксплуатацию современный экологический центрСмотреть фотографии
10:16
В Волжском молодая мать изрезала детей и убила себяСмотреть фотографии
10:04
В закромах бизнесмена в Волгоградской области нашли контрафактный табак на 2 млн рублейСмотреть фотографии
09:49
Жители Самары сядут надолго за попытку ввоза в Волгоград партии наркотиковСмотреть фотографии
08:49
В администрации Волгоградской области создают новую антикоррупционную структуруСмотреть фотографии
08:01
Подозреваемый в коррупции замначальника колонии под Волгоградом ждет в СИЗО окончания следствияСмотреть фотографииCмотреть видео
20:51
Всех тренеров уволить: без плавания остается спортшкола в ВолжскомСмотреть фотографии
20:21
Волгоградские чиновники признали опасность домов в «тринадцати шагах от пропасти»Смотреть фотографии
19:40
Волгоград поможет Вьетнаму в борьбе с инфекциямиСмотреть фотографии
17:30
Пациентам с коронавирусом в больнице Волгоградской области предлагают самим купить себе лекарстваСмотреть фотографии
17:21
Платёжные сервисы Сбербанка «Плати QR» и Take&Go признаны одними из лучших в миреСмотреть фотографии
17:17
Бабушка-убийца в Волгоградской области не смогла выйти по УДОСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 