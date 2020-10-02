Общество 02.10.2020 12:14
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02.10.2020 12:14
За минувшие сутки стало известно о новых 119 заболевших коронавирусом в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ, при этом за указанный период не пришло печальных вестей об смертельных случаях в регионе. Это произошло едва ли не впервые за последние недели.
Между тем, региональная и федеральная статистика летальных исходов в Волгоградской области разнились. Так, региональный оперштаб накануне сообщил о 149 умерших с начала пандемии от коронавируса, федеральный оперштаб сегодня подтвердил другую цифру – 151 человек, не пережившие опасную инфекцию. Только что в региональном оперштабе заявили о двух подтвержденных летальных случаях за минувшие сутки. Таким образом, в общем количестве умерших от коронавируса в Волгоградской области региональная и федеральная статистика, наконец, сравнялись.
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