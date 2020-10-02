Пенсионеров с льготными проездными не пускают в автобусы «Волжский - Волгоград»





С боем прорываются в автобусы №123 пожилые пассажиры, имеющие льготные проездные билеты. Как рассказал ИА «Высота 102» пенсионер Сергей Елистратов, 1 октября, в первый день работы на маршруте нового перевозчика, у него с супругой произошел конфликт с водителем автобуса. Мужчина требовал от пассажиров оплаты проезда.

«Предъявленные нами проездные он назвал недействительными, говорил, что автобус никуда не поедет, пока мы не заплатим. Но мы уже заплатили, купив проездной билет. Водитель вел себя по-хамски, грубил нам. После звонка в автоколонну он заявил, что только сегодня возит нас бесплатно, а завтра мы уже должны будем платить», - пояснил Сергей Григорьевич, которому как выяснилось «повезло».

На глазах у пенсионера водитель автобуса не пустил в салон 80-летнюю старушку, которая стояла на остановке «Царицынская опера» в Краснооктябрьском районе.

Волгоградец позвонил в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и попытался разобраться в проблеме. «Никаких разъяснений я не получил. Мне пообещали уточнить информацию. Как быстро это произойдет – неизвестно. Если в течение месяца, то наши проездные просто сгорят», - беспокоится пенсионер.

Недовольны постоянные пассажиры автобуса №123 и заметным сокращением количества рейсов, которое также произошло после смены перевозчика. Напомним, по итогам проведенного недавно аукциона обслуживание автобусов №123 и №146 передано ООО «Волгоградский автобусный парк» , которое является дочерними предприятием компании из Санкт-Петербурга «Питер-Авто». Ранее эти направления курировала автоколонна №1732 из Волжского. «Питерские», которые приступили к обслуживанию данных маршрутов с сегодняшнего дня, до конца года должны освоить около 4,5 млн рублей.

ИА «Высота 102» направило редакционный запрос в пресс-службу администрации Волгоградской области с просьбой разъяснить ситуацию с льготными проездными и новым расписанием автобусов №123 и "146.



