Туристы из Камышина стали богаче из-за несостоявшегося тура в ОАЭ





Семейной паре из Камышина пришлось судиться с турфирмой, чтобы вернуть деньги за несостоявшееся путешествие в Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объеденной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, Камышинский городской суд Волгоградской области, который рассматривал это дело, удовлетворил требования потребителя. А Волгоградский областной суд, рассмотревший апелляционную жалобу турфирмы, оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Жительница Камышина обратилась с иском к ООО "Регион Туризм", в котором указала, что в ноябре 2019 года она приобрела у ответчика туристическую путевку на себя и супруга в ОАЭ в период с 14 по 23 января текущего года. Стоимость тура была оплачена в полном объеме.

В январе супруг женщины был госпитализирован в ГБУЗ "Городская больница №1 г.Камышина", где находился на стационарном лечении до 22 января. Поскольку условиями договора было предусмотрено его изменение или расторжение в случае невозможности совершения поездки по независящим от туриста обстоятельствам, истица заблаговременно, 10 января текущего года, направила в адрес ответчика заявление о расторжении договора и аннулировании тура. Договор был расторгнут, однако денежные средства возвращены не были.

Жительница Камышина направила в адрес туристической компании претензию с требованием о возврате суммы туристического продукта и предоставлении сведений о фактически понесенных ответчиком расходах. Однако турфирма отказала в удовлетворении данной претензии.

В ходе судебного разбирательства представителем туристического агентства не были представлены документы, подтверждающие фактически понесенные фирмой затраты в связи с аннуляцией заявки по договору реализации туристического продукта. Разрешая спор, суд пришел к выводу о том, что ответчиком были существенным образом нарушены условия договора. Решением Камышинского городского суда с ООО "Регион Туризм" взыскано 175 тысяч 469 рублей, из которых 109 тысяч 800 рублей - стоимость туристического продукта. С турфирмы также взыскали проценты за пользование чужими деньгами, компенсацию морального вреда, штраф и расходы по оплате услуг представителя.

Решение вступило в законную силу.



