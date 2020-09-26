Губернатор поразился увиденному в центре Волгограда





Сегодня глава региона ознакомился с ходом работ внутри помещений Александро-Невского собора, который воссоздается в центре Волгограда. Губернатор, напомним, лично возглавляет попечительский совет по строительству храма, имя Андрея Бочарова отлито на одном из главных колоколов религиозного сооружения. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волгоградской области, сейчас специалисты ООО "Павловская мастерская" уже завершили роспись стен верха апсиды центрального алтаря. В северной апсиде написана композиция "Воскресенье", в южной — "Рождество Христово". Орнаменты украсили центральный алтарь, откосы окон, колонны, медальоны. Следующим этапом воссоздания храма станет проектирование иконостаса и роспись мраморных полов и фартуков.





"Качество поражает. То, что мы увидели - настоящий шедевр. В росписи храма задействованы лучшие мастера мира. Все делается с душой и на высоком профессиональном уровне", - Андрей Бочаров выразил полный восторг от увиденного. "В целом мы удовлетворены ходом строительства. Понимаем, какая ответственность лежит на нас всех: до сентября 2021 года предстоит в полном объеме завершить все работы и передать храм Русской Православной Церкви", -заявил губернатор.







