В Волгограде за отсутствие рециркулятора оштрафовали парикмахерскую

Общество 27.09.2020 09:42
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27.09.2020 09:42
Владельца парикмахерской «Орхидея» в Волгограде оштрафовали на 25 тысяч рублей за несоблюдение требований Главного санитарного врача РФ, обязательных для работы в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление Дзержинского районного суда Волгограда, такое решение было принято на основании протокола об административном правонарушении, составленном специалистом территориального управления Роспотребнадзора. Согласно материалам дела, в парикмахерской на момент проверки не производилось обеззараживание воздуха путем использования бактерицидных облучателей - рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, с паспортом на оборудование, не соблюдались принципы социального дистанцирования работников и посетителей, в том числе путем нанесения разметки для соблюдения 1,5 метра.
Индивидуальный предприниматель, в отношении которой был составлен административный протокол по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ, вину не признала. Она сообщила, что нанесла необходимую разметку и купила рециркулятор-облучатель для обеззараживания воздуха, предъявив товарный чек и паспорт на указанное устройство.
Суд при назначении штрафа учел, что предприниматель ранее не привлекалась к административной ответственности и на момент рассмотрения дела устранила все нарушения.
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Отметим, что ч.2 ст.6.3 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Фото из архива «Высоты 102».
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