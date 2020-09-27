В Волгоградской области бизнес-структур становится меньше, проверок – больше

Экономика 27.09.2020 16:26
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27.09.2020 16:26
На снижение количества юридических лиц в Волгоградской области обратила внимание в своем ежегодном докладе бизнес-омбудсмен Ольга Устинова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, за прошлый год показатель снизился почти на 10% или 2,6 тысячи организаций. По состоянию ни 10 января текущего года в регионе было зарегистрировано 24110 компаний. Вместе с тем, число индивидуальных предпринимателей, в том числе КФХ, за отчетный период, напротив, выросло на 0,16% до 53725 ИП.
Уполномоченный по правам предпринимателей проанализировала данные о контрольных проверках в отношении бизнеса. Так, на 24% увеличилось количество проведенных областным управлением Роспотребнадзора внеплановых проверок. Число административных дел, возбужденных в отношении коммерческих структур региональным УФАС, возросло на 25%, количество штрафов – на 32%. Областная Гострудинспекция за прошлый год нарастила объемы плановых проверок до 153 (+44%), и как следствие – административных дел (+63%). Значительный рост также наблюдается по линии ГУ МЧС по региону, управления Росприроднадзора (+435%).
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