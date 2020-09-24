В Волгоградской областной думе подняли банный вопрос

Общество 24.09.2020 12:08
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24.09.2020 12:08
Руководитель фракции ЛДПР в Волгоградской облдуме на сегодняшнем заседании регпарламента поднял проблему закрытых бань. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», Алексей Логинов обратился к уполномоченному по правам предпринимателей Волгоградской области Ольге Устиновой, напомнив, что в регионе до сих пор сохраняются ограничения, наложенные в связи с коронавирусом, на ряд отраслей. В частности, речь идет о банных комплексах и сфере развлечений.
«Какие в этой связи будут предприняты шаги, чтобы эти отрасли и другие не ушли в тень и не обанкротились?», - спросил Алексей Логинов бизнес-омбудсмена. Также Алексей Логинов поинтересовался у Ольги Устиновой, есть ли у предпринимателей какие-то жалобы по оказываемым мерам поддержки. На что уполномоченный по правам предпринимателей Волгоградской области ответила следующее: «Буквально а понедельник Андрею Ивановичу зашло обращение от бизнес-сообщества и от меня. Мы считаем, что предприятия этой сферы практически не повлияют на риск увеличения заболеваемости».
Алексея Логинова в «банном» вопросе никто из представителей других партий не поддержал. А вот для членов ЛДПР банная тема является знаковой. Как известно, лидер либерал-демократов Владимир Жириновский - большой любитель парных. В интернет-пространстве есть видео, снятое несколько лет назад. Камера запечатлела, как вождь ЛДПР посещает баню и купается в бассейне с группой молодых людей. Среди них и юноша, очень напоминающий нынешнего депутата Волгоградской областной думы Алексея Логинова.
Между тем, закрытые предприятия банного комплекса в Волгоградской области - действительно серьезная проблема. Это вызывает недовольство и у жителей, и у предпринимателей, работающих в этой сфере. Ранее представители Сурских бань жаловались, что находятся, как и другие их коллеги, на грани разорения. При этом недавно в регионе сократили список организаций и предприятий, чья деятельность запрещена из-за распространения коронавирусной инфекции. Например, была разрешена работа кинотеатров на открытом воздухе, что с учетом похолодания вызвало недоумение у жителей региона. Вместе с тем, бани и сауны не функционируют уже полгода.
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