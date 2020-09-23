Снова две смерти: коронавирус безжалостен к жителям Волгоградской области

Общество 23.09.2020 11:38
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23.09.2020 11:38
За минувшие сутки в Волгоградской области зафиксированы две смерти от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ, количество летальных случаев от инфекции увеличилось до 134. За сутки также коронавирусом заболели еще 104 человека.
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