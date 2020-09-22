Волгоградский природоохранный прокурор выразил опасения из-за стройки трассы в пойме











Судьба предназначенной для нереста рыб территории в Волго-Ахтубинской пойме оказалась под вопросом. Эту тему на сегодняшнем заседании Экосовета в Волгоградской облдуме подняла директор природного парка Наталья Лопанцева, сообщает ИА «Высота 102».

«Места для нереста - это временные места в низинах поймы, куда рыба заходит только в половодье. Это как-то будет учтено при строительстве дамбы для дороги?», - попыталась выяснить руководитель парка. Вопрос повис в воздухе – ответа на него у присутствующих руководителей облкомтранса, облкомприроды и представителей проектной организации не оказалось. Руководитель Экосовета, депутат Ирина Соловьева поспешила обсуждение завернуть. «Это у нас не крайнее заседание. Давайте рассмотрим вопрос на следующем», - заключила Соловьева.

За два часа, которые длилось совещание, задать острые вопросы инициаторам масштабной стройки в природном парке практически никто не осмелился. Обозначить возможные проблемы попытался Волгоградский природоохранный прокурор Максим Макашов. Он выразил опасения за судьбу краснокнижных птиц, животных и растений после строительства дороги. «Может, по каким-то местам обитания мы вообще ареал обитания утратим», - добавил природоохранный прокурор.

Директор природного парка пояснила, что ее госучреждение сейчас создает специальную инструкцию для строителей, которым разъяснят, как «найти красную книгу и что делать при встрече с ней». По словам Лопанцевой, предусмотрены и мероприятия по переселению или восстановлению мест обитания редких видов представителей флоры и фауны.

У остальных экспертов-экологов переживаний за судьбу заповедной зоны нет. Представители научных центров, гидрологи, ихтиологи, которых пригласили на заседание, говорили исключительно о важности проекта, который, по их убеждению, будет реализован с минимальными потерями для природы.

Самым оптимальным выбранный вариант траектории трассы (напрямик через пойму для соединения «танцующего» моста и моста через Ахтубу) назвал и председатель комитета дорожного строительства региона Анатолий Васильев. Другие предложения, по заявлению чиновника, либо противоречат действующему законодательству, либо приведут к еще большим экологическим потерям. Так, строительство магистрали на месте существующей автодороги «Волжский – Краснослободск», по словам Васильева, потребует не меньшей вырубки деревьев, переноса огромного количества инженерных сетей, а также изъятия жилых домов и построек у собственников.

Представитель компании-проектировщика пояснил, что сносу подлежат чуть более 15 тысяч дубов. В процессе изготовления рабочей документации это число может сократиться на 15%. В качестве компенсации в пойме, по словам докладчика, будет высажено 235 тысяч деревьев.

Не испугали цифры по сносу зеленых насаждений и замдиректора филиала ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты лета Волгоградской области». Александр Олейников заявил, что объемы ежегодной санитарной вырубки в пойме превышают данный показатель. «Это некритично и не разрушит существующий в природном парке биоценоз», - считает эксперт.

Напомним, в настоящее время проводится аукцион на поиск подрядчика для строительства первого участка трассы - от моста через Ахтубу до хутора Лебяжья Поляна. Серьезную обеспокоенность общественности вызвал второй участок дороги (от моста через Волгу до Лебяжьей Поляны), который находится в стадии утверждения проектной документации. Активисты, в том числе жители поселков в пойме, встревожены предстоящей грандиозной вырубкой многолетних дубов и угрозой разрушения водного баланса в пойме.

«Странно, что «экспертов» не смущает предстоящее уничтожение нескольких тысяч столетних дубов. Положительное заключение экологической экспертизы на проект отсутствует, а на деревьях уже сделаны зарубки, проведена трассировка, натянута сигнальная лента. Никакие компенсационные посадки не исправят экологическую катастрофу!», - написали в коллективном обращении жители Волго-Ахтубинской поймы и активисты-защитники природы. Письмо было направлено в многочисленные инстанции, в том числе в ОНФ, ГРИНПИС и ЮНЕСКО.



