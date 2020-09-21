Волгоградской области вновь предрекают заморозки

Общество 21.09.2020 14:33
0
21.09.2020 14:33
Заморозки в воздухе и на почве ожидаются в отдельных районах Волгоградской области в ночь с 21 на 22 сентября. Как сообщает ИА "Высота 102", такую информацию со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС распространило сегодня региональное управление МЧС. Жителей региона предупреждают о понижении температуры до 1 градуса ниже нуля. В этой связи сотрудники МЧС призывают соблюдать правила пожарной безопасности, особенно при использовании электронагревательных приборов и печей.
Реклама
Акция в поддержку врачей пройдет на FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 202021.09.2020 14:06
Общество 21.09.2020 14:06
Сторонники волгоградского времени: «Депутаты облдумы «кинули» народ»21.09.2020 13:01
Общество 21.09.2020 13:01
Теплом по вирусам: отопительный сезон в Волгоградской области стартует раньше обычного21.09.2020 11:43
Общество 21.09.2020 11:43
Центральный суд Волгограда прекратил производство по иску противников московского времени21.09.2020 11:30
Общество 21.09.2020 11:30
От сердца к сердцу: «ЕвроХим» - одна команда21.09.2020 11:18
Общество 21.09.2020 11:18
«Туалет под бетоном»: волгоградцы обалдели от ремонта теплосети21.09.2020 11:02
Общество 21.09.2020 11:02
Центральный суд Волгограда приступил к рассмотрению исков противников московского времени21.09.2020 10:57
Общество 21.09.2020 10:57
Выпил — за руль не садись: AB InBev Efes запустила акцию, направленную на профилактику вождения в нетрезвом виде21.09.2020 08:09
Общество 21.09.2020 08:09
Жители Волгоградской области сняли ремонт улицы «спустя рукава»20.09.2020 20:18
Общество 20.09.2020 20:18
«Нас сделали виноватыми!»: чета пенсионеров из Волгограда ищет управу на "кинувшую" их на матрац бизнесвумен20.09.2020 19:00
Общество 20.09.2020 19:00
В Волгоградской области усиливается ветер20.09.2020 17:42
Общество 20.09.2020 17:42
Первые заморозки придут в Волгоградскую область20.09.2020 11:25
Общество 20.09.2020 11:25
В Волгоградской области инстамамы меняют профессию20.09.2020 11:00
Общество 20.09.2020 11:00
Противники московского времени собираются прорваться на заседание Волгоградской облдумы19.09.2020 20:01
Общество 19.09.2020 20:01
Владимиру Путину отправили пятикилограммовую посылку от сторонников волгоградского времени19.09.2020 13:47
Общество 19.09.2020 13:47
Реклама