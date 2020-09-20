Общество

«Нас сделали виноватыми!»: чета пенсионеров из Волгограда ищет управу на "кинувшую" их на матрац бизнесвумен

Общество 20.09.2020 19:00
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20.09.2020 19:00


Татьяне Михайловне Истягиной стало плохо после получения ответа из Ворошиловской районной прокуратуры Волгограда, куда она пожаловалась на предпринимательницу, которой заплатили деньги за товар, но в итоге не получили ни денег, ни товара. Как сообщает ИА «Высота 102», Татьяна Михайловна и ее супруг Владимир Ильич попросили прокуратуру проверить действия полицейских, отказавших в возбуждении уголовного дела в отношении Оксаны Василенко, которая полтора года назад взяла с пенсионеров почти 17 тысяч рублей за два матраца, но не выполнила свои обязательства и не вернула деньги пенсионерам. «Я была в шоке, когда прочитала в ответе прокуратуры, что будто бы Оксана Василенко заявила, что она предлагала нам вернуть деньги, но мы якобы отказались, так как хотели взять с нее больше денег через суд! Это полное вранье! Ничего она нам не предлагала! Нас еще в этой истории сделали виноватыми вместо того, чтобы привлечь к ответственности эту женщину. Нас никто не опрашивал, ответ составили только на пояснении Оксаны Василенко и из этого сделали вывод, что «умысла на хищении денежных средств у нее не имелось». Мы, конечно, будем обжаловать это постановление прокуратуры Ворошиловского района в областной прокуратуре», - сказала Татьяна Михайловна. 

По ее словам, обращение в суд, который обязал Оксану Василенко выплатить около 48 тысяч рублей за невыполнение обязательств по продаже товара, было вынужденным. «У нас есть подписанные Василенко наши претензии, в которых мы просили ее вернуть деньги за матрацы – 16 тысяч 700 рублей. Больше того, что мы ей заплатили, мы у нее и не просили. Но она нас постоянно обманывала, то просила счет открыть, то обещала, что выплатит только по требованию судебных приставов. А теперь получается, что мы, оказывается, хапуги, а Василенко – святая невинность?», - не может унять эмоций пожилая женщина. 
Напомним, ИА «Высота 102» рассказывало об этой вопиющей истории, которая началась с желания Татьяны Михайловна приобрести в отделе у Оксаны Василенко два матраца. С той поры ее жизнь превратилась в кошмар. Никаких матрацев от Василенко супруги не получили, мало того, она не выполняет решение суда и не возвращает деньги супругам-пенсионерам.  Но управу на бизнесвумен, которая спокойно продолжает торговать в магазине на Елецкой, похоже, никто искать не собирается. Наоборот, по словам Татьяны Михайловны, участковый всячески ее защищает, а в службе судебных приставов, сотрудники которой должны исполнять решение суда, не предпринимают никаких действий по взысканию денег с женщины с богатой долговой биографией. 

«Нам прямо говорят, никаких денег вы от нее не дождетесь. Значит, в нашей стране можно не выполнять решения суда и не нести за это никакой ответственности?», - возмущаются пенсионеры. 
Но Татьяна Михайловна и Владимир Ильич намерены бороться за справедливость до конца. Кроме обращения в областную прокуратуру, супруги направляют жалобу руководству УФССП по Волгоградской области на бездействие судебных приставов. 

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