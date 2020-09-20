«Нас сделали виноватыми!»: чета пенсионеров из Волгограда ищет управу на "кинувшую" их на матрац бизнесвумен
Общество 20.09.2020 19:00
0
20.09.2020 19:00
Татьяне Михайловне Истягиной стало плохо после получения ответа из Ворошиловской районной прокуратуры Волгограда, куда она пожаловалась на предпринимательницу, которой заплатили деньги за товар, но в итоге не получили ни денег, ни товара. Как сообщает ИА «Высота 102», Татьяна Михайловна и ее супруг Владимир Ильич попросили прокуратуру проверить действия полицейских, отказавших в возбуждении уголовного дела в отношении Оксаны Василенко, которая полтора года назад взяла с пенсионеров почти 17 тысяч рублей за два матраца, но не выполнила свои обязательства и не вернула деньги пенсионерам. «Я была в шоке, когда прочитала в ответе прокуратуры, что будто бы Оксана Василенко заявила, что она предлагала нам вернуть деньги, но мы якобы отказались, так как хотели взять с нее больше денег через суд! Это полное вранье! Ничего она нам не предлагала! Нас еще в этой истории сделали виноватыми вместо того, чтобы привлечь к ответственности эту женщину. Нас никто не опрашивал, ответ составили только на пояснении Оксаны Василенко и из этого сделали вывод, что «умысла на хищении денежных средств у нее не имелось». Мы, конечно, будем обжаловать это постановление прокуратуры Ворошиловского района в областной прокуратуре», - сказала Татьяна Михайловна.
По ее словам, обращение в суд, который обязал Оксану Василенко выплатить около 48 тысяч рублей за невыполнение обязательств по продаже товара, было вынужденным. «У нас есть подписанные Василенко наши претензии, в которых мы просили ее вернуть деньги за матрацы – 16 тысяч 700 рублей. Больше того, что мы ей заплатили, мы у нее и не просили. Но она нас постоянно обманывала, то просила счет открыть, то обещала, что выплатит только по требованию судебных приставов. А теперь получается, что мы, оказывается, хапуги, а Василенко – святая невинность?», - не может унять эмоций пожилая женщина.
Напомним, ИА «Высота 102» рассказывало об этой вопиющей истории, которая началась с желания Татьяны Михайловна приобрести в отделе у Оксаны Василенко два матраца. С той поры ее жизнь превратилась в кошмар. Никаких матрацев от Василенко супруги не получили, мало того, она не выполняет решение суда и не возвращает деньги супругам-пенсионерам. Но управу на бизнесвумен, которая спокойно продолжает торговать в магазине на Елецкой, похоже, никто искать не собирается. Наоборот, по словам Татьяны Михайловны, участковый всячески ее защищает, а в службе судебных приставов, сотрудники которой должны исполнять решение суда, не предпринимают никаких действий по взысканию денег с женщины с богатой долговой биографией.
«Нам прямо говорят, никаких денег вы от нее не дождетесь. Значит, в нашей стране можно не выполнять решения суда и не нести за это никакой ответственности?», - возмущаются пенсионеры.
Но Татьяна Михайловна и Владимир Ильич намерены бороться за справедливость до конца. Кроме обращения в областную прокуратуру, супруги направляют жалобу руководству УФССП по Волгоградской области на бездействие судебных приставов.
Реклама
Жители Волгоградской области сняли ремонт улицы «спустя рукава»20.09.2020 20:18
Общество 20.09.2020 20:18
Депутатов Волгоградской области о новом прокуроре больше не спросят20.09.2020 18:25
Общество 20.09.2020 18:25
В Волгоградской области усиливается ветер20.09.2020 17:42
Общество 20.09.2020 17:42
После обрушения моста в Волгоградской области наказали дорожника20.09.2020 14:34
Общество 20.09.2020 14:34
Первые заморозки придут в Волгоградскую область20.09.2020 11:25
Общество 20.09.2020 11:25
В Волгоградской области инстамамы меняют профессию20.09.2020 11:00
Общество 20.09.2020 11:00
Противники московского времени собираются прорваться на заседание Волгоградской облдумы19.09.2020 20:01
Общество 19.09.2020 20:01
Владимиру Путину отправили пятикилограммовую посылку от сторонников волгоградского времени19.09.2020 13:47
Общество 19.09.2020 13:47
Аллея бордовых кленов появится в Тракторозаводском районе Волгограда19.09.2020 12:24
Общество 19.09.2020 12:24
Волгоградский комбинат социального питания поддержал акцию “Добрый автобус”19.09.2020 09:11
Общество 19.09.2020 09:11
В Волгоградской области разрешили посещать кинозалы18.09.2020 20:47
Общество 18.09.2020 20:47
Лавочки в Царицынском парке Волгограда не выдержали радости жителей18.09.2020 16:09
Общество 18.09.2020 16:09
Волгоградским родителям разрешили не платить за детский сад из-за коронавируса18.09.2020 13:21
Общество 18.09.2020 13:21
Банк «Открытие»: более половины жителей ЮФО готовы одолжить близким и друзьям от 5 до 20 тысяч рублей18.09.2020 12:31
Общество 18.09.2020 12:31
В скорбном списке жертв коронавируса уже 13 медработников из Волгоградской области17.09.2020 19:48
Общество 17.09.2020 19:48
Реклама