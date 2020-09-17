



Пять муляжей машин ДПС изготовят и установят на дорогах Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующую закупку разместило на сайте госзаказов ГКУ «Волгоградавтодор». За 800 тысяч рублей планируется сделать пять макетов хорошо знакомых каждому водителю автомобилей инспекторов ДПС, причем каждый из них будет оснащен проблесковым маячком. Работу маячков обеспечит солнечная панель, преобразующая солнечный свет в электроэнергию, с аккумулятором, предназначенным для сохранения накопленной энергии. Система обеспечит работу проблесковых маячков от собственного источника питания не менее 12 часов, а также автономную работу в течение 3-4 суток при наступлении неблагоприятных погодных условий. Эта «начинка» позволит создать эффект настоящего автомобиля, что побудит водителей соблюдать правила дорожного движения.

Модернизированные макеты планируется установить в пяти точках на трассах Волгоградской области: на автомобильной дороге «Новый Рогачик - Волгоград» км 19+750 в Городищенском районе; на автомобильной дороге «М-6 «Каспий» - Качалинская – Вертячий - Гумрак» км 49+500 (перед п. Степной) в Городищенском районе; на автомобильной дороге «Червленое – Калач-на-Дону» (до автомобильной дороги М-21 «Волгоград – Каменск - Шахтинский») км 25+000 (за мостом к с. Береславка) в Калачёвском районе; на автомобильной дороге «Калининск (Саратовская область) – Жирновск - Котово – Камышин» (в границах территории Волгоградской области) км 160+500 в Камышинском районе и на автомобильной дороге «Жирновск – Рудня - Вязовка – Михайловка – Кумылженская – Вешенская (Ростовская область)» (в границах территории Волгоградской области) км 180+541 в Михайловском районе Волгоградской области.



