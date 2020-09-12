Общество

Фермера оштрафовали за сообщение о ландшафтном пожаре в Волгоградской области

Общество 12.09.2020 22:58
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12.09.2020 22:58


Палласовский районный суд признал невиновным в совершении административного правонарушения местного фермера по фамилии Мукатов, который был привлечен к ответственности инспектором Госпожнадзора за нарушение требований пожарной безопасности. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебное решение, производство по делу прекращено в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление.
Согласно материалам дела, фермер обвинялся в том, что он не обеспечил уборочную технику средствами пожаротушения и исправными искрогасителями, а также не обеспечил очистку объекта защиты и прилегающей к нему территории от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, что привело к возгоранию сухой растительности на площади 0.8 га. Постановлением государственного инспектора Быковского, Николаевского, Палласовского и Старополтавского районов по пожарному надзору 26 июня 2020 года Мукатов был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима). Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей.
Однако фермер посчитал постановление незаконным и обжаловал его.
Мукатов утверждал, что возгорание произошло не по его вине, не на его землях, не в его присутствии, никакая его сельскохозяйственная техника в этот день не работала и не находилась на месте возгорания. Он только сообщил о пожаре, поэтому протокол составили в отношении него, с чем он не согласен. 
Примечательно, что в материалах административного дела не было доказательств, подтверждающих, что Мукатов является собственником земельного участка, где был установлен факт горения стерни, либо является пользователем этого участка. Фермер был признан невиновным, так как нарушение требований пожарной безопасности фермером не нашли подтверждения в суде.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.
 

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