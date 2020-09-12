Общество 12.09.2020 22:58
0
12.09.2020 22:58
Палласовский районный суд признал невиновным в совершении административного правонарушения местного фермера по фамилии Мукатов, который был привлечен к ответственности инспектором Госпожнадзора за нарушение требований пожарной безопасности. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебное решение, производство по делу прекращено в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление.
Согласно материалам дела, фермер обвинялся в том, что он не обеспечил уборочную технику средствами пожаротушения и исправными искрогасителями, а также не обеспечил очистку объекта защиты и прилегающей к нему территории от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, что привело к возгоранию сухой растительности на площади 0.8 га. Постановлением государственного инспектора Быковского, Николаевского, Палласовского и Старополтавского районов по пожарному надзору 26 июня 2020 года Мукатов был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима). Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей.
Однако фермер посчитал постановление незаконным и обжаловал его.
Мукатов утверждал, что возгорание произошло не по его вине, не на его землях, не в его присутствии, никакая его сельскохозяйственная техника в этот день не работала и не находилась на месте возгорания. Он только сообщил о пожаре, поэтому протокол составили в отношении него, с чем он не согласен.
Примечательно, что в материалах административного дела не было доказательств, подтверждающих, что Мукатов является собственником земельного участка, где был установлен факт горения стерни, либо является пользователем этого участка. Фермер был признан невиновным, так как нарушение требований пожарной безопасности фермером не нашли подтверждения в суде.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Реклама
От торгового центра экс-депутата Волгоградской гордумы остался «скелет»12.09.2020 21:02
Общество 12.09.2020 21:02
В волгоградском «Роторе» у семерых игроков выявлен коронавирус12.09.2020 19:42
Общество 12.09.2020 19:42
Безработным Волгоградской области выделят дополнительные деньги12.09.2020 18:12
Общество 12.09.2020 18:12
В Волгограде объявили о поиске проектировщика новой «начинки» Центрального универмага12.09.2020 17:12
Общество 12.09.2020 17:12
В Волгограде на мужчину составили фейковый протокол о нарушении масочного режима12.09.2020 14:50
Общество 12.09.2020 14:50
Новой жертвой коронавируса стала 46-летняя жительница Волгоградской области12.09.2020 13:39
Общество 12.09.2020 13:39
Волгоградская область намертво застряла на плато12.09.2020 11:57
Общество 12.09.2020 11:57
В Волгограде «Метроэлектротранс» позаботится о футбольных болельщиках после матча12.09.2020 10:36
Общество 12.09.2020 10:36
Волгоградский «Ротор» расстался со странным приобретением12.09.2020 09:38
Общество 12.09.2020 09:38
Владелица гостиницы "Октябрьская" выгодно купила элитную землю в Волгограде11.09.2020 20:30
Общество 11.09.2020 20:30
«Победе» - быть!: власти не отказались от переделки кинотеатра в кукольный театр в Волгограде11.09.2020 16:13
Общество 11.09.2020 16:13
Губернатор Волгоградской области сделал прививку11.09.2020 15:16
Общество 11.09.2020 15:16
Волгоградец в суде требует признать слово «COVID» экстремистским11.09.2020 14:53
Общество 11.09.2020 14:53
На «Уроке цифры» при поддержке Сбербанка дети будут программировать беспилотники11.09.2020 14:19
Общество 11.09.2020 14:19
В Волгограде политики, общественники и представители родительского сообщества продегустировали школьный завтрак11.09.2020 12:05
Общество 11.09.2020 12:05
Реклама