



«Президентский завтрак. Школьное питание в новом формате» - на комбинате готового питания компании «Вивомаркет» состоялась презентация нового школьного меню, разработанного для волгоградских учеников специалистами департамента по образованию Волгограда и региональным Роспотребнадзором. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации Волгограда.





Из-за эпидемической ситуации было решено перенести презентацию «Президентского завтрака» из столовой общеобразовательного учреждения в столовую комбината. Но все блюда готовили школьные повара по технологическим картам, которые используются в обычных волгоградских школах. Говядина с овощами, плов из птицы, каша молочная рисовая, котлеты, биточки, шницели рубленые, запеканка рисовая с творогом и сметаной, а также фрукты и рыбные блюда - рацион 12-дневного меню ни разу не повторяется. В новом варианте специалистам удалось учесть предпочтения самих школьников и требования, предъявляемые к калорийности, насыщенности питательными веществами и микроэлементами, предъявляемые Роспотребнадзором.





В дегустации приняли участие депутат Госдумы РФ Нина Черняева, председатель комиссии Общественной палаты Волгоградской области Светлана Казаченок, заместитель руководителя департамента по образованию администрации Волгограда Светлана Пятаева, глава регионального исполкома ОНФ в Волгоградской области Ирина Шарипова, сопредседатель ВРО ООО «Деловая Россия» Николай Лукьяненко, региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» Елена Вознесенская, руководитель Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева,начальник отдела по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Лидия Павлова, журналисты и представители родительского сообщества.





Гостям были представлены все 12 вариантов завтрака для учеников 1 смены. А затем каждый смог оценить понравившееся горячее блюдо на вкус. Всего разработано 8 разновидностей 12-дневного меню - завтраки и обеды для первой и второй смены, а также отдельный рацион для детишек с ослабленным здоровьем.

Горячее школьное питание - это серьезный шаг к сохранению здоровья детей, отметили участники дегустации. Волгоградская область в числе первых приступила к исполнению поручения Президента РФ Владимира Путина о бесплатном питании учащихся начальной школы. Оперативно осуществить все необходимые для этого мероприятия регион смог благодаря уже имеющемуся опыту – по решению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с 1 января 2019 года все первоклассники Волгоградской области получают в школе бесплатные завтраки. А начиная с 1 сентября не только первоклассники, но и ученики всей начальной школы региона стали питаться в школе бесплатно. Это стало возможным благодаря большой работе, проведенной органами власти всех уровней, чтобы подготовить инфраструктуру. Запущенный в работу современный, технологичный комбинат социального питания позволил решить вопрос со столовыми - доготовочными и буфетами. Теперь на школьные пищеблоки поставляются полуфабрикаты, изготовленные на производстве по единым стандартам качества. Это значительно облегчает работу поварам и позволяет контролировать качество школьных блюд на всех этапах.





Предприятие было запущено в работу в июне 2019 года и представляет собой складские, фасовочные цеха, экспедиционную зону, цеха по производству полуфабрикатов, овощной цех, цех яйца, зону специализированных холодильных камер, универсальный цех по производству готовой продукции, распределительный центр, а также территорию отдыха для сотрудников и административный корпус. Все это расположено на площади порядка 6,5 тысяч квадратных метров.







