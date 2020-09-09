В домах трех городов Волгоградской области монтируют 150 новых лифтов





150 новых лифтов запускают в работу в домах Волгоградской области по программе капремонта. Как сообщили ИА «Высота 102» в фонде капремонта, 100 из них уже готовы к сдаче в эксплуатацию. Специалисты подрядных организаций и Фонда капитального ремонта продолжают работу по остальным объектам, включенным в краткосрочный план.

С 2017 года в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов в Волгоградской области производится замена аварийных лифтов, выработавших свой срок эксплуатации. Отметим, что при наличии таких лифтов срок выполнения работ по капремонту домов переносится регоператором на более ранний.

В 2020 году работы по обновлению оборудования ведутся в Волгограде, Волжском и Камышине. Добавим, что с 2017 года в Волгоградской области в рамках программы капремонты заменено уже 675 подъемников на общую сумму свыше одного миллиарда рублей.



