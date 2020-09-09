В туалет с зонтиком: жители волгоградского общежития не могут найти управу на нерадивую УК

Общество 09.09.2020 11:10
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09.09.2020 11:10
Жители семейного общежития по ул. 64-ой Армии, 22а в Кировском районе Волгограда больше года бьются за то, чтобы управляющая компания, которой они исправно платят деньги за оказание так называемых коммунальных услуг, выполняла свои обязанности по содержанию общедомового имущества. «С потолка в нашем санузле льется вода. Неоднократно мы вызывали аварийную службу, они не находят причину протечки, говорят, надо разбирать межполовое покрытие. Мы уже ободрали в туалете штукатурку, еле успеваем счищать грибок и плесень, но бесполезно – ведь причина сырости не устранена! Стены мокрые уже и в коридоре, а на стенах – электрическое оборудование, провода искрят. Люди ходят в санузел с зонтиками – или на голову вода льется, или штукатурка отлетает», - рассказывают жильцы общежития.
Люди недоумевают: за что они платят своей «УК «Жилищный стандарт»? «Никто подъезд не убирает, территория около дома заросла травой, в подвале стоит вода. В доме полно тараканов и мышей – дезинфекцию никто не проводит. Мы не понимаем, почему нельзя найти причину протечки и отремонтировать санузел. Вода заливает уже и жилые комнаты. Разве мы не люди? Почему мы не имеем права жить в сухой комнате, без грибка и плесени и воды, капающей на голову!», - возмущаются жильцы.
Жильцы общежития уже больше года находится в состоянии бесполезной переписки с различными органами власти. Направляли жалобы в прокуратуру, в жилищную инспекцию Волгограда и даже приглашали депутатов областной думы посетить туалет в общежитии, правда, народные избранники приглашения не приняли. Но проблема до сих пор не решена, хотя жилищная инспекция отчиталась в начале этого года, что управляющая компания должна была еще в марте привести инженерные коммуникации здания в порядок, а также провести уборку территории и подъездов. На дворе уже осень, но все стало только хуже.
Между тем, судя по материалам арбитражного суда Волгоградской области, ООО «УК «Жилищный стандарт» в этом году трижды привлекалось к административной ответственности за не выполнение обязательств по содержанию общедомового имущества в нескольких домах Волгограда и штрафовалось на крупные суммы – по 125 тысяч рублей. Видимо, на гигантские штрафы у коммунальщиков средства есть, а на ремонт санузла найти небольшие деньги в управляющей компании не могут.
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