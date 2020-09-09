Общество

В туалет с зонтиком: жители волгоградского общежития не могут найти управу на нерадивую УК

Общество 09.09.2020 11:10
0
09.09.2020 11:10


Жители семейного общежития по ул. 64-ой Армии, 22а в Кировском районе Волгограда больше года бьются за то, чтобы управляющая компания, которой они исправно платят деньги за оказание так называемых коммунальных услуг, выполняла свои обязанности по содержанию общедомового имущества. «С потолка в нашем санузле льется вода. Неоднократно мы вызывали аварийную службу, они не находят причину протечки, говорят, надо разбирать межполовое покрытие. Мы уже ободрали в туалете штукатурку, еле успеваем счищать грибок и плесень, но бесполезно – ведь причина сырости не устранена! Стены мокрые уже и в коридоре, а на стенах – электрическое оборудование, провода искрят. Люди ходят в санузел с зонтиками – или на голову вода льется, или штукатурка отлетает», - рассказывают жильцы общежития. 

Люди недоумевают: за что они платят своей «УК «Жилищный стандарт»? «Никто подъезд не убирает, территория около дома заросла травой, в подвале стоит вода. В доме полно тараканов и мышей – дезинфекцию никто не проводит. Мы не понимаем, почему нельзя найти причину протечки и отремонтировать санузел. Вода заливает уже и жилые комнаты. Разве мы не люди? Почему мы не имеем права жить в сухой комнате, без грибка и плесени и воды, капающей на голову!», - возмущаются жильцы. 
Жильцы общежития уже больше года находится в состоянии бесполезной переписки с различными органами власти. Направляли жалобы в прокуратуру, в жилищную инспекцию Волгограда и даже приглашали депутатов областной думы посетить туалет в общежитии, правда, народные избранники приглашения не приняли. Но проблема до сих пор не решена, хотя жилищная инспекция отчиталась в начале этого года, что управляющая  компания должна была еще в марте привести инженерные коммуникации здания в порядок, а также провести уборку территории и подъездов. На дворе уже осень, но все стало только хуже. 

Между тем, судя по материалам арбитражного суда Волгоградской области, ООО «УК «Жилищный стандарт» в этом году трижды  привлекалось к административной ответственности за не выполнение обязательств по содержанию общедомового имущества в нескольких домах Волгограда и штрафовалось на крупные суммы – по 125 тысяч рублей. Видимо, на гигантские  штрафы у коммунальщиков средства есть, а на ремонт санузла найти небольшие деньги в управляющей компании не могут. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Общество
09.09.2020 13:59
Общество 09.09.2020 13:59
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2020 13:45
Общество 09.09.2020 13:45
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2020 12:52
Общество 09.09.2020 12:52
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2020 11:35
Общество 09.09.2020 11:35
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.09.2020 11:32
Общество 09.09.2020 11:32
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2020 11:21
Общество 09.09.2020 11:21
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.09.2020 11:07
Общество 09.09.2020 11:07
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.09.2020 10:28
Общество 09.09.2020 10:28
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2020 23:07
Общество 08.09.2020 23:07
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2020 20:24
Общество 08.09.2020 20:24
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2020 19:07
Общество 08.09.2020 19:07
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2020 17:20
Общество 08.09.2020 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2020 16:23
Общество 08.09.2020 16:23
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2020 15:30
Общество 08.09.2020 15:30
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2020 14:39
Общество 08.09.2020 14:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:13
Волгоградское отделение Сбербанка и «Сбербанк Факторинг» реализовали экспортный проект в регионеСмотреть фотографии
14:12
Чудеса с деревянной хибарой сделали жителей Волгограда хозяевами дорогой землиСмотреть фотографии
13:59
Двойной удар: суд Волгограда принял новый иск против перевода времениСмотреть фотографии
13:45
Любимец болельщиков волгоградского "Ротора" определился с новым клубомСмотреть фотографии
13:12
На предприятиях группы «НИКОХИМ» проходят конкурсные состязания профессионального мастерстваСмотреть фотографии
12:52
Частая езда по встречке с мигалкой иномарки СУ СКР озадачила волгоградских автолюбителейСмотреть фотографииCмотреть видео
11:50
Цепь смертей от COVID-19 в Волгоградской области не прерываетсяСмотреть фотографии
11:35
В домах трех городов Волгоградской области монтируют 150 новых лифтовСмотреть фотографии
11:32
Второй этап строительства обхода Волгограда завершат через 4 годаСмотреть фотографии
11:28
У жителя Волгограда арестовали Mitsubishi из-за долга по коммуналкеСмотреть фотографии
11:21
Юрий Бондарев: «Город Котельниково хорошо известен, как один из видных ориентиров Сталинградской битвы»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:10
В туалет с зонтиком: жители волгоградского общежития не могут найти управу на нерадивую УКСмотреть фотографии
11:07
Россияне в 2,5 раза увеличили расходы на курортах Краснодарского краяСмотреть фотографии
10:28
Синоптики пообещали град и грозы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде пьяный студент захватил чужой Land CruiserСмотреть фотографии
10:07
В Волгоградской области трехдневные выборы станут нормойСмотреть фотографии
09:29
В Волгограде ищут пропавшую два года назад школьницуСмотреть фотографии
07:32
Единственный в Волжском ангиограф позволит проводить операции при инсультах и инфарктахСмотреть фотографии
23:07
Тренер чемпионов честно рассказал, как руководитель волгоградского спорта убивает плаваниеСмотреть фотографии
21:12
Из торгового центра в Волгограде эвакуировали 700 человекСмотреть фотографии
20:24
Волгоградская область докатилась до дефляцииСмотреть фотографии
19:07
В Волгоградской области «пожинают плоды» остановки оказания плановой медпомощиСмотреть фотографии
17:20
Особенная художница из Волгограда рисует, чтобы заработать на реабилитациюСмотреть фотографии
16:26
В Волжском при строительстве детсада по нацпроекту исчезли два миллиона рублейСмотреть фотографии
16:23
В Волгоградской области коронавирус пошел в школуСмотреть фотографии
14:39
В Волгограде Сбербанк выдал первые образовательные кредиты с господдержкой по сниженной ставкеСмотреть фотографии
14:31
В Волгограде задержан адвокат-наркоман из МосквыСмотреть фотографии
12:21
Росстат опубликовал итоги смертоносного июля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:12
Гоп-стоп по безналу: группа молодежи прямо на улице опустошала счета волгоградцевСмотреть фотографии
11:59
Ошибочка вышла: в Волгограде избирателей незаконно позвали на довыборы депутатаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 