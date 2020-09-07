РУСАЛ выделит более 5 млн рублей на закупку рециркуляторов в образовательные учреждения Тракторозаводского района
Общество 07.09.2020 15:59
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07.09.2020 15:59
Выделение средств в размере более 5 млн рублей на необходимые в условиях коронавирусной инфекции рециркуляторов пройдет в рамках Соглашения о сотрудничестве между администрацией Тракторозаводского района и Волгоградским алюминиевым заводом РУСАЛа. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании.
«Пандемия наложила определенный отпечаток на все сферы жизни, - комментирует генеральный директор ВгАЗа, депутат Волгоградской городской Думы Юрий Моисеев. – На первый план вышло сохранение здоровья и жизни людей, обеспечение их безопасности. РУСАЛ не остался в стороне. В городах присутствия компании закупаются и передаются в медучреждения средства индивидуальной защиты, строятся больницы и поликлиники, налажена поддержка ветеранов и пожилых людей».
После проведения необходимых закупочных процедур рециркуляторы воздуха будут переданы в учреждения Тракторозаводского района.
Отметим, что решение о закупке необходимых приборов для волгоградцев – это лишь часть общей программы социальной ответственности, которая была инициирована основателем Компании в начале нулевых годов.
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