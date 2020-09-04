Общество

В Волгограде хотят осчастливить всех, кому положены "коронавирусные" выплаты на детей

Общество 04.09.2020 13:39
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04.09.2020 13:39


В Волгограде еще остались семьи, которые так и не воспользовались правом на выплату на детей до 16 лет в связи с пандемией. Как сообщили ИА «Высота 102» в отделении Пенсионного фонда РФ по региону, в настоящее время специалисты ПФР обзванивают граждан, проводят СМС-информирование с предложением подать заявление на меру поддержки. Сделать это можно до 1 октября текущего года.
Напомним, ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев на детей до трех лет Пенсионный фонд стал производить с апреля, с июня —осуществляет единовременные выплаты в размере 10 тысяч на детей от 3 до 16 лет. Кроме того, в июле ПФР приступил к финансированию дополнительной выплаты семьям с детьми от рождения до 16 лет в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Особенностью этой выплаты стал беззаявительный порядок — ее предоставление осуществляется автоматически, на основании поданных заявлений на ежемесячную и/или единовременную выплаты.
Если ребенок достигает возраста трех лет в июле, августе  или сентябре 2020 года, семье предоставляется ежемесячная выплата по 5 тысяч рублей за апрель, май, июнь (в сумме — 15 тысяч рублей), единовременная выплата 10 тысяч рублей, а также дополнительная выплата в размере 10 тысяч рублей. Подать заявление на выплату можно не раньше месяца, в котором ребенку исполняется 3 года.
Родители, которые еще не обращались за получением выплаты, могут это сделать до 1 октября с помощью портала госуслуг, а опекуны и попечители – в клиентских службах ПФР и офисах МФЦ.  
В пенсионном фонде отмечают, что в июне и июле 317 тысяч волгоградских семей уже получили государственные выплаты на детей по указу Президента РФ. Общая сумма выплат составила около 9 миллиардов рублей.

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