Общество

Волгоградцам к Дню города подарили новый парк в историческом месте

Общество 04.09.2020 12:30
0
04.09.2020 12:30


Строители завершили к Дню города основные строительно-монтажные работы в Александровском саду Волгограда. Новое общественное пространство появилось возле храма Александра Невского в центре города-героя. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, сегодня по новому скверу прогулялся губернатор Андрей Бочаров в компании главы Волгограда Виталия Лихачева. 


"Я рад, что в канун Дня города мы завершили эту сложную работу, выполнили запланированное. Уже сейчас приступили к реализации следующего этапа — это территория перед сквером, кроме того, мы начинаем проектирование благоустройства площади Павших борцов. До конца года выработаем концепцию развития, исходя из задумки архитекторов, которая была заложена при восстановлении Сталинграда, а далее перейдем к реконструкции Аллеи Героев. Плановая и системная работа продолжается», — пояснил Андрей Бочаров.

Торжественное открытие сквера возле храма Александра Невского состоится, когда позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, но уже сейчас благоустроенная зона отдыха площадью почти в два гектара доступна для жителей и гостей города. 


В настоящее время строители облагораживают прилегающую к скверу территорию: в 2020 году дополнительно благоустраивается участок в границах улицы Мира и площади Павших борцов в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". Фактическая готовность объекта превысила 70%: выполняется облицовка гранитными плитами и блоками, здесь строят лестницы и укладывают тротуарную плитку, монтируется наружное освещение и архитектурная подсветка, идет озеленение. Подрядчик готовится все завершить в октябре.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Общество
04.09.2020 15:26
Общество 04.09.2020 15:26
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2020 15:10
Общество 04.09.2020 15:10
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2020 13:39
Общество 04.09.2020 13:39
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2020 12:04
Общество 04.09.2020 12:04
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2020 08:34
Общество 04.09.2020 08:34
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2020 20:34
Общество 03.09.2020 20:34
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2020 18:01
Общество 03.09.2020 18:01
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2020 17:24
Общество 03.09.2020 17:24
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2020 17:03
Общество 03.09.2020 17:03
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2020 14:50
Общество 03.09.2020 14:50
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2020 13:14
Общество 03.09.2020 13:14
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2020 12:55
Общество 03.09.2020 12:55
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2020 12:30
Общество 03.09.2020 12:30
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2020 12:05
Общество 03.09.2020 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2020 10:52
Общество 03.09.2020 10:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:26
Ничем не болел: еще один молодой волгоградец не пережил коронавирусаСмотреть фотографии
15:10
МВД России закупило для волгоградских полицейских 58 новых иномарокСмотреть фотографии
13:53
Накипело: селянин в Волгоградской области навел ружье на работодателя из-за долга по зарплатеСмотреть фотографии
13:39
В Волгограде хотят осчастливить всех, кому положены "коронавирусные" выплаты на детейСмотреть фотографии
12:30
Волгоградцам к Дню города подарили новый парк в историческом местеСмотреть фотографии
12:04
Волгоградский облсуд завернул еще один иск о московском времениСмотреть фотографии
11:49
110 человек «сгорели» от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:29
Удар и огонь: ДТП в Волгограде с загоревшимся авто попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:52
В Волгограде поливальная машина и легковушка не поделили дорогуСмотреть фотографии
10:43
Неуступчивый водитель устроил тройное ДТП с пострадавшими в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:30
Изуродовавший лицо экс-супруге житель Урюпинска требовал "мягкого" приговораСмотреть фотографии
09:47
Вину не признал: водителя из Башкирии осудили за гибель семейной пары в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:28
В Волжском на рассвете сгорел BMW X6Смотреть фотографии
08:34
Для пожилых жителей Волгоградской области продлили режим самоизоляцииСмотреть фотографии
21:11
В Волгограде пояснили причины длительного ожидания тестов на коронавирусСмотреть фотографииCмотреть видео
20:34
Судья ошибся: РФС оценил назначение пенальти волгоградскому «Ротору» в матче со «Спартаком»Смотреть фотографии
18:01
Мэр Волгограда замахнулся на постройку новой школы по спортивной гимнастикеСмотреть фотографии
17:24
Врачи вылечили первых пациентов охваченного коронавирусом интерната в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:08
Зачищали вручную: КСП нашла нарушения в процессе ликвидации свалок в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:03
Почти полсотни гаражей попали под снос в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:10
В Волгоградской области сообщения о жертвах коронавируса хронически опаздываютСмотреть фотографии
15:45
В Волгоградской области члены УИКов проведут подомовой обход электоратаСмотреть фотографии
14:15
Банк «Открытие»: 56% жителей ЮФО возобновили работу в прежнем режимеСмотреть фотографии
13:14
В Волгограде приступили к досрочному ремонту 9 дорогСмотреть фотографии
12:55
Прокуратура после убийства матерью ребенка под Волгоградом проверит органы профилактикиСмотреть фотографии
12:46
Водители немножко подрались: автобус врезался в столб у остановки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:30
Без галочки: волгоградцев поздравят с Днем города в едином стилеСмотреть фотографии
11:43
В Волгоградской области до 108 человек выросло число умерших от COVID-19Смотреть фотографии
11:23
Тайник ОПГ Владимира Кадина обнаружен УФСБ в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:10
Страшное место: на мосту через Волжскую ГЭС машина протаранила столб с траурным венкомСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 