Волгоградцам к Дню города подарили новый парк в историческом месте

Общество 04.09.2020 12:30
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04.09.2020 12:30
Строители завершили к Дню города основные строительно-монтажные работы в Александровском саду Волгограда. Новое общественное пространство появилось возле храма Александра Невского в центре города-героя. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, сегодня по новому скверу прогулялся губернатор Андрей Бочаров в компании главы Волгограда Виталия Лихачева.
"Я рад, что в канун Дня города мы завершили эту сложную работу, выполнили запланированное. Уже сейчас приступили к реализации следующего этапа — это территория перед сквером, кроме того, мы начинаем проектирование благоустройства площади Павших борцов. До конца года выработаем концепцию развития, исходя из задумки архитекторов, которая была заложена при восстановлении Сталинграда, а далее перейдем к реконструкции Аллеи Героев. Плановая и системная работа продолжается», — пояснил Андрей Бочаров.
Торжественное открытие сквера возле храма Александра Невского состоится, когда позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, но уже сейчас благоустроенная зона отдыха площадью почти в два гектара доступна для жителей и гостей города.
В настоящее время строители облагораживают прилегающую к скверу территорию: в 2020 году дополнительно благоустраивается участок в границах улицы Мира и площади Павших борцов в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". Фактическая готовность объекта превысила 70%: выполняется облицовка гранитными плитами и блоками, здесь строят лестницы и укладывают тротуарную плитку, монтируется наружное освещение и архитектурная подсветка, идет озеленение. Подрядчик готовится все завершить в октябре.
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